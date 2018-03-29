четверг, 29 марта 2018 г.
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  • У кемеровчанина, рассказавшего, что происходило в кинозале с детьми после начала пожара, взломали телефон и удалили фотографии родных

У кемеровчанина, рассказавшего, что происходило в кинозале с детьми после начала пожара, взломали телефон и удалили фотографии родных

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Игорь Востриков (в центре).

ФОТО: Sergei Gavrilenko/AP

У кемеровчанина Игоря Вострикова, который рассказал на видео, что его семья и другие посетители кинозала в кемеровском ТЦ погибли из-за того, что не дождались спасателей, взломан телефон и удалены все фотографии. Также взломали и страницу его погибшей жены в социальной сети "ВКонтакте", передает Newsru.

"У нас какая-то жесть творится вот прямо сейчас. Залезли как-то в наши телефоны и удаляют фотографии. На мемориале мы еще фотки не выставили. Мы сейчас смотрели, искали фотографии подходящие. Мама вчера их смотрела, а сейчас их нет. А до этого взломали "ВКонтакте" моей жены. Там все почистили, оставили фотографии такие простые. (...) Я в шоке, если честно", - рассказал кемеровчанин радио "Говорит Москва".

В пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово Востриков потерял супругу, сестру и троих детей.

Ранее 29 марта он выложил в интернете видеообращение, в котором рассказал, что он получил доступ к записям камер наблюдения здания. Из записей он узнал, что в начале сеансов все двери в кинозалы не были заперты, как предполагалось, но после того, как коридоры торгового центра заволокло густым дымом, один из зрителей запер дверь изнутри и заложил щели, чтобы не отравиться дымом и дождаться спасателей. Однако спасатели оперативно не приехали и тушили пожар недостаточно активно, прибыв с опозданием.

В результате пожара, произошедшего в ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта, по последним данным, погибли 64 человека, из них 41 ребенок. 79 человек пострадали. Госпитализированы 12 человек, еще 67 лечатся амбулаторно. В Кемеровской области продолжается трехдневный траур.

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