У кемеровчанина, рассказавшего, что происходило в кинозале с детьми после начала пожара, взломали телефон и удалили фотографии родных

"У нас какая-то жесть творится вот прямо сейчас. Залезли как-то в наши телефоны и удаляют фотографии. На мемориале мы еще фотки не выставили. Мы сейчас смотрели, искали фотографии подходящие. Мама вчера их смотрела, а сейчас их нет. А до этого взломали "ВКонтакте" моей жены. Там все почистили, оставили фотографии такие простые. (...) Я в шоке, если честно", - рассказал кемеровчанин радио "Говорит Москва".

В пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово Востриков потерял супругу, сестру и троих детей.

Ранее 29 марта он выложил в интернете видеообращение, в котором рассказал, что он получил доступ к записям камер наблюдения здания. Из записей он узнал, что в начале сеансов все двери в кинозалы не были заперты, как предполагалось, но после того, как коридоры торгового центра заволокло густым дымом, один из зрителей запер дверь изнутри и заложил щели, чтобы не отравиться дымом и дождаться спасателей. Однако спасатели оперативно не приехали и тушили пожар недостаточно активно, прибыв с опозданием.