пятница, 30 марта 2018 г.
"Очень важно, чтобы никто, придя в первый класс, не чувствовал дискриминации из-за того, что он не знает государственного языка" Керсти Кальюлайд
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Мечты сбываются: 36-летний бухгалтер пробился в НХЛ и стал первой звездой дня

Мечты сбываются: 36-летний бухгалтер пробился в НХЛ и стал первой звездой дня

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Dennis Wierzbicki/USA Today Sports

36-летний вратарь Скотт Фостер вышел на лед в матче "Чикаго" и "Виннипега после того как два других голкипера «Блэкхокс» получили травмы. Антон Форсберг выбыл на разминке, а Коллин Деллиа, также дебютировавший в НХЛ – по ходу третьего периода.

Фостер, ранее игравший только на студенческом уровне, отыграл 14 минут и отразил 7 бросков из 7. 

«Первый шок случился, когда мне пришлось надеть экипировку. А потом я просто отключился... Это, конечно, исполнение мечты. У меня этого никто уже не заберет.

Обязательно буду рассказывать про это друзьям и членам семьи. Я получил просто тонну веселья. А вообще я бухгалтер, и еще пару часов назад сидел в офисе за компьютером», – сказал Фостер. 

"Чикаго" обыграл "Виннипег" 6:2, а Фостер стал не только первой звездой матча, но и всего игрового дня в НХЛ

Читать также

Актуально

НАВЕРХ