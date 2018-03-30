Мечты сбываются: 36-летний бухгалтер пробился в НХЛ и стал первой звездой дня

36-летний вратарь Скотт Фостер вышел на лед в матче "Чикаго" и "Виннипега после того как два других голкипера «Блэкхокс» получили травмы. Антон Форсберг выбыл на разминке, а Коллин Деллиа, также дебютировавший в НХЛ – по ходу третьего периода.
Фостер, ранее игравший только на студенческом уровне, отыграл 14 минут и отразил 7 бросков из 7.
«Первый шок случился, когда мне пришлось надеть экипировку. А потом я просто отключился... Это, конечно, исполнение мечты. У меня этого никто уже не заберет.
Обязательно буду рассказывать про это друзьям и членам семьи. Я получил просто тонну веселья. А вообще я бухгалтер, и еще пару часов назад сидел в офисе за компьютером», – сказал Фостер.
"Чикаго" обыграл "Виннипег" 6:2, а Фостер стал не только первой звездой матча, но и всего игрового дня в НХЛ