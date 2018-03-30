В Финляндии зафиксирован вирус птичьего гриппа

Насколько известно, смертельный для птиц вирус не передается от птиц к человеку.

Вирус типа H5N6 в этом году был обнаружен у диких птиц и на птицефермах в Швеции, Германии, Дании, Голландии и Великобритании.

На фермах, где обнаружен птичий грипп, пришлось уничтожить всех птиц.