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В Финляндии зафиксирован вирус птичьего гриппа

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Среди болезней кур птичий грипп является самым опасным.

ФОТО: Szilard Koszticsak/AP

В местечке Парайнен у орлан-белохвоста обнаружен вирус птичьего гриппа H5N6, который в последнее время распространялся по Европе, сообщает Yle.fi.

Насколько известно, смертельный для птиц вирус не передается от птиц к человеку.

Вирус типа H5N6 в этом году был обнаружен у диких птиц и на птицефермах в Швеции, Германии, Дании, Голландии и Великобритании.

На фермах, где обнаружен птичий грипп, пришлось уничтожить всех птиц.

Согласно Финляндскому Агентству безопасности продовольствия ЭВИРА, птичий грипп легко распространяется во время весеннего перелета птиц, поэтому власти призывают птицефермы держать своих птиц внутри помещений до конца мая.

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