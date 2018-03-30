пятница, 30 марта 2018 г.
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«Прискорбно, но ожидаемо»: Лондон прокомментировал высылку западных дипломатов из России

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Кремль. Иллюстративное фото.

ФОТО: Vladimir Vjatkin/Sputnik/Scanpix

Министерство иностранных дел Великобритании назвало действия России по высылке дипломатов "прискорбными". При этом в Лондоне вновь подчеркнули, что Москва нарушила международное право, организовав химическую атаку в Солсбери, где были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, передает Newsru со ссылкой на агентство Reuters.

"Это прискорбно, но, учитывая предыдущее поведение России, мы ожидали такой ответ", - заявили в королевском внешнеполитическом ведомстве в ответ на просьбу прокомментировать "зеркальную" высылку из РФ дипломатов тех стран Европы, которые объявили персонами нон-грата российских сотрудников диппредставительств в знак солидарности с Лондоном.

В британском МИДе также отметили, что не существует альтернативных версий произошедшего в Солсбери, кроме как химическая атака, организованная российскими властями.

"Россия в вопиющей манере нарушила международное право и Конвенцию о химическом оружии. Ответные действия стран по всему миру продемонстрировали всю глубину озабоченности международного сообщества в связи со сложившейся ситуацией", - резюмировали в Лондоне.

В пятницу, 30 марта, российский власти объявили о начале "зеркальной высылки" дипломатов. Для этого в МИД РФ в этот день приезжали дипломаты из Нидерландов, Италии, Финляндии, Литвы, Латвии, Украины, Польши, Швеции, Дании, Эстонии, Канады, Австралии, Великобритании, Чехии, Франции, Германии, Албании, Румынии, Македонии и Ирландии.

Послу Великобритании в Москве Лори Бристоу в МИДе РФ был "заявлен решительный протест в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны, инспирировавшей безосновательную высылку российских дипломатов из целого ряда государств".

14 марта Лондон первым объявил о высылке 23 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. 26 марта американские власти объявили о высылке из США 60 российских дипломатов и закрытии консульства РФ в Сиэтле.

Аналогичные действия последовали со стороны Канады, Австралии и более 20 европейских стран, включая Украину и Грузию. В общей сложности было объявлено о высылке 146 российских дипломатов.

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