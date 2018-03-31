Глава кемеровского Госстройнадзора после пожара в "Зимней вишне" улетела отдыхать в Москву

Глава кемеровского Госстройнадзора Танзилия Комкова после трагического пожара с 64 жертвами в ТЦ "Зимняя вишня" улетела в Москву, чтобы отдохнуть у подруги, сообщает "Интерфакс"
"Она улетела 29 марта, так как во время траура хотела отдохнуть у подруги в Москве. Обратный билет был куплен на начало апреля, но он возвратный, и она могла сдать его, не возвращаясь в Кемерово", - сказал представитель следствия на заседании об избрании меры пресечения.
Он отметил, что после пожара Комкова пыталась скрыться, не сотрудничала со следствием. Комкова была задержана в Москве, а в Кемерово была доставлена принудительно.
Кроме того, по данным следствия, инспекция Госстройнадзора была заинтересована в затягивании проверок ТЦ.
"Инспекция была заинтересована в затягивании проверок. Сын инспектора был сотрудником кондитерской фабрики, который участвовал в проверке здания, поэтому Комкова действовала в интересах своего сына", - зачитала доводы следствия судья Инна Михайленко.
Комкова, в свою очередь, заявила, что не скрывалась от следствия: 26 марта она взяла отпуск без содержания и 29 марта улетела в Москву, чтобы показаться врачу из-за стресса, вызванного трагедией.
"У меня был нервный срыв, переживала, как и весь город. Если бы сказали, что будут вызывать для дачи показаний, я бы осталась. Не вижу ничего противозаконного", - отметила она.
Комковой инкриминируют ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра.