Глава кемеровского Госстройнадзора после пожара в "Зимней вишне" улетела отдыхать в Москву

"Она улетела 29 марта, так как во время траура хотела отдохнуть у подруги в Москве. Обратный билет был куплен на начало апреля, но он возвратный, и она могла сдать его, не возвращаясь в Кемерово", - сказал представитель следствия на заседании об избрании меры пресечения.

Он отметил, что после пожара Комкова пыталась скрыться, не сотрудничала со следствием. Комкова была задержана в Москве, а в Кемерово была доставлена принудительно.

Кроме того, по данным следствия, инспекция Госстройнадзора была заинтересована в затягивании проверок ТЦ.

"Инспекция была заинтересована в затягивании проверок. Сын инспектора был сотрудником кондитерской фабрики, который участвовал в проверке здания, поэтому Комкова действовала в интересах своего сына", - зачитала доводы следствия судья Инна Михайленко.

Комкова, в свою очередь, заявила, что не скрывалась от следствия: 26 марта она взяла отпуск без содержания и 29 марта улетела в Москву, чтобы показаться врачу из-за стресса, вызванного трагедией.

"У меня был нервный срыв, переживала, как и весь город. Если бы сказали, что будут вызывать для дачи показаний, я бы осталась. Не вижу ничего противозаконного", - отметила она.