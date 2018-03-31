Названо имя чиновника, который разрешил эксплуатацию «Зимней вишни» без особых проверок

Представитель Следственного комитета в ходе заседания сообщал, что здание ТЦ эксплуатировалось еще до его осмотра Госстройнадзором. Об административном нарушении свидетельствует сообщение в комитет архитектуры Кемерово. По данным следствия, разрешительные документы руководству ТЦ были выданы только в сентябре 2013 года. При этом инспектор Госстройнадзора провел только визуальный осмотр здания и не проводил оценки пожароопасности материалов, использованных при его отделке, хотя имел право привлечь экспертов для этого.

Судья Инна Михайленко на заседании зачитала показания Комковой. "В наш отдел (госстройнадзор) приходило письмо от мэрии о том, что был осмотрен участок и подтверждено строительство. Заместитель главы Кемерово Владимир Калистратович (Зуб) разрешил ввод здания в эксплуатацию с сентября 2013 года на том основании, что был полный пакет документов", - цитирует "Интерфакс".

Комковой инкриминируют ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Следствие ходатайствует о ее аресте до 25 мая. По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса.

По делу о пожаре проходят еще пять фигурантов: арендатор торгового центра "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ККК Георгий Соболев, руководитель и сотрудник обслуживавшей систему пожарной безопасности компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и Александр Никитин, а также Сергей Антюшин - сотрудник частного охранного предприятия, который должен был включить систему оповещения о пожаре. Им предъявлены обвинения, все пятеро арестованы до 25 мая.