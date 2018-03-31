суббота, 31 марта 2018 г.
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  • Фото и видео: пожар в лондонском аэропорту спровоцировал панику и нарушил планы 15 000 человек

Фото и видео: пожар в лондонском аэропорту спровоцировал панику и нарушил планы 15 000 человек

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ФОТО: Twitter/Edd Winfield

В пятницу, 30 марта в 16:20 по местному времени в лондонском аэропорту Stansted на стоянке возле терминала загорелся автобус. Причиной возгорания стало короткое замыкание в проводке, никто не пострадал, сообщает Rus.tvnet.lv.

Несмотря на то, что на тушение пожара ушло 40 минут и огонь погасили уже к 17:02, рейсы, запланированные на пятницу, были отменены. Очевидцы рассказывают о панике среди пассажиров. Эвакуации помешало то, что некоторые двери были закрыты, что создало давку среди пассажиров, покидающих помещение.

Представители аэропорта заявили, что действительно некоторые выходы были оцеплены, которые находились вблизи места возгорания, поэтому люди направлялись на другие выходы.

В результате инцидента в пятницу были отменены около 100 рейсов.

В субботу 31 марта представители аэропорта сказали, что все полеты возобновляются в нормальном режиме. Но пассажирам перед вылетом рекомендовано проверять информацию на сайте авиакомпании.

Так, один из крупнейших перевозчиков Ryanair заявил, что и сегодня возможны сбои и отмена рейсов, поэтому отправляющимся людям из аэропорта рекомендовано следить за изменениями в расписании. Также авиакомпании приносят извинения за причиненные не по их вине неудобства.

The Independent сообщили, что этот инцидент повлиял на планы около 15 000 человек. Очевидцы оценили происходящее, как хаос.

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