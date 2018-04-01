В России под руководством женщины-риэлтора заживо сжигали владельцев квартир

Обратившись к судье, Морозова также просила не назначать ей суровое наказание, чтобы она могла побыстрее вернуться к своим несовершеннолетним детям, которых у нее трое.

Кризис породил "бизнес на крови"

Как рассказывают сотрудники агентства "Статус", эта фирма была учреждена в 2007 году отцом Натальи Морозовой. Уже тогда, в "тучные нулевые", женщина стремилась извлекать прибыль обманным путем. "Если я доверчивого клиента не обману, кто-нибудь все равно обманет, так пусть лучше я", - любила повторять Морозова.

После 2014 года, когда начался экономический кризис, к которому добавились санкции, наложенные на Россию из-за агрессии на Украине и присоединения Крыма, количество сделок в агентстве Натальи резко сократилось. Тогда в фирму и устроились на работу родственники Морозовой: муж Натальи, который ранее был судим за кражу и отличался особой жестокостью, а также муж ее сестры - безвольный и при этом обладающий большой физической силой, как его характеризовали свидетели.

Саму Наталью эксперты-психиатры характеризовали как сильную личность, устойчивую к стрессам, обладающую лидерскими качествами.

Сообщникам риэлторша предоставила по иномарке и предложила колесить по неблагополучным микрорайонам Березников, Усолья и близлежащих поселений. Там они должны были знакомиться с алкоголиками и пьяницами, имеющими недвижимость.

Потенциальным жертвам обещали подобрать жилье подешевле, а разницу в деньгах отдать наличными, чтобы они могли ее пропить.

Поначалу "черные риэлторы" проявляли осторожность. Одного из клиентов, квартиру которого продали за 970 тысяч рублей, поместили жить в щитовом домике в садовом кооперативе, купленном за 100 тысяч рублей. Там его и решили сжечь, инсценировав несчастный случай.

В конце 2015 года Наталья снабдила подельников спиртным, чтобы споить жертву. В домике кроме обреченного "клиента" оказался его приятель, поэтому злоумышленники решили сжечь обоих. Мужчин опоили, а потом на плитку, которая стояла возле дивана, киллеры бросили тряпье. По утверждению экспертов, строение вместе с его обитателями сгорело за 10 минут.

Второе убийство тоже попытались обставить как несчастный случай. В загородный дом, принадлежавший мужу риэлторши, заманили пьющую супругу одного из клиентов агентства. Ей сказали, что хотят показать жилье, которое им с мужем будто бы подобрали взамен их проданного дома. Затем ее напоили и поздно вечером выгнали на мороз - в ночь на 13 января 2016 года на улице было -25. Женщина стучалась, просилась пустить ее в дом. Но ее не пускали. Утром окоченевшее тело еще живой жертвы отвезли подальше и выбросили на заснеженную обочину дороги.

Через день в этот же дом подобным образом заманили ее мужа. Его избили и бросили в костер во дворе, а сверху завалили досками. Потом убийцы несколько часов старательно поддерживали огонь. Обгорелые останки жертвы бросили на обочине дороги.