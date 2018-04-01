Ужасная трагедия: несколько месяцев назад пропавший в Литве двухлетний малыш найден мертвым

«Ребёнок, которому было неполных два года, найден в реке Невежис. Тело опознано. Тело ребёнка без видимых следов насилия, одежда была в порядке. В том месте сейчас глубина реки составляет полтора метра. Тело зацепилось за камень. В день, когда мальчик пропал, вода в том месте была в два раза выше, глубина реки составляла около четырёх метров», - сказал начальник следственного управления по уголовным делам полиции города Паневежис Орландас Буткус.

Он поблагодарил всех, кто участвовал в поисках ребёнка.

«Хочу поблагодарить людей, которые искали этого мальчика. Благодарю сотрудников пожарно-спасательной службы, охранных служб, военных. Поиск осложняла внезапно поднявшаяся и мутная вода, а также то, что реку сковало льдом», - сказал Буткус.

По словам полицейского начальника, следствие установит, было ли применено в отношении ребёнка физическое насилие. По этой причине досудебное расследование о пропаже малыша переквалифицировано в расследование причин смерти.

Поиски ребенка также вели добровольцы и сотрудники оперативных служб, но тогда тело никому не удалось найти. Причина, по словам должностного лица, обледенение берегов реки: в итоге было трудно обыскать всю многокилометровую реку.

О страшной находке сообщил рыбак. Он увидел в реке неопознанный объект, который ему показался маленьким тельцем. Он сразу же сообщил в полицию. На место происшествия были высланы экипажи полицейских и пожарных.

Пожарные нашли тело ребёнка на поверхности воды на расстоянии примерно в метре от берега. Тело найдено на расстоянии около десяти километров от дома пропавшего ребенка.

Ребёнок пропал два месяца назад

История началась в среду, 31 января 2018 года. Вторую половину того дня семья проводила дома – мама с ребёнком была в комнате, а папа во дворе собственного дома рубил дрова. Вскоре ребёнок вышел к папе. Однако мама даже не подозревала, что это обернется трагедией.

Через некоторое время, по словам мамы малыша, с улицы вернулся папа ребёнка. Поняв, что ни отец, ни сама она не видела малыша, выходящего на улицу, родители стали прочесывать двор и поля вокруг дома. Вскоре были подняты на ноги и спецслужбы.

Самые большие опасения вызывала река Невежис, протекающая рядом с домом. Малыш ещё не умел плавать, и посему были опасения, что он упал в ледяную воду и утонул.

Через несколько часов окрестности дома, в котором жила семья, уже обыскивали не только полиция, кинологи с собаками, пожарные и спасатели, но и небезразличные к людской трагедии добровольцы. В первую ночь службы искали ребёнка до глубокой ночи, а добровольцы до утра.

Наутро поиски продолжились, на месте происшествия приехали журналисты и небезразличные к трагедии граждане. В тот день около тридцати неравнодушных земляков мальчика вместе с сотрудниками полиции, водолазами и кинологами с собаками также искали малыша до утра.

Вскоре искать мальчика приехали добровольцы и из других городов - Вильнюса, Каунаса, Клайпеды,находящихся на большом расстоянии от деревни Кунцягаляй.

8 февраля, в четверг, спустя неделю и один день после исчезновения мальчика, полиция сообщила что останавливает интенсивные поиски ребёнка.

«На какое-то время активные поиски останавливаем. Досудебное расследование начато. В досудебном расследовании собирается вся информация полученная от общества и социальных сетей. Полученная информация анализируется, собирается, проверяются всевозможные версии, тело пока не найдено", - сказал начальник следственного управления по уголовным делам полиции города Паневежис – Орландас Буткус.