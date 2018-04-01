Огонь распространялся по торговому центру в Кемерово стремительно и лавинообразно

Огонь распространялся по торгово-развлекательному центру "Зимняя вишня" в Кемерово "стремительно и лавинообразно". Об этом в воскресенье, 1 апреля, сообщил главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев.

По его словам, первый датчик дыма сработал над детской игровой зоной, где находились поролоновые кубики. Уже через девять секунд включился соседний, а через 15-17 секунд - в вентиляционной камере на пятом этаже и через 39 секунд - в холле у лифтов.

Специалисты не исключают, что очаг возгорания мог находиться в месте прохождения силового кабеля между третьим и четвертым этажами. Неподалеку от этой зоны как раз и были размещены поролоновые кубики, что, по всей видимости, привело к стремительному распространению огня. Ситуацию усугубила "приточная вентиляция, которая не отключилась в момент пожара", рассказал Еникеев.

Пожарные были на месте ЧП уже через четыре минуты

Пожарные приехали на место происшествия спустя четыре минуты после поступления сигнала о возгорании. Однако к этому моменту огнем уже была охвачена значительная площадь, сообщил начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин.