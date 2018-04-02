Особый контроль: результаты исследования показали, что 61% родителей следят в интернете за своими детьми

Исследование также показало, что 55% родителей держат под особым контролем поведение своих детей в соцсетях, когда те собираются на праздники или вечеринки. А 39% отцов и матерей следят также за их местонахождением. При этом матери проявляют большую активность, в том числе и в контроле за ребенком в социальных сетях.

По словам директора по обслуживанию Tele2 Сирли Селиов, родители по-разному относятся к вопросам приватности. «В одних семьях считается недопустимым заглядывать в чужие письма и сообщения, в других – это разрешается, но только по договоренности с ребенком», – отмечает она.

Когда-то, в далеком 2011 году, ученые Тартуского университета провели исследование «EU Kids Online» и пришли к следующему выводу: 96% молодых людей в возрасте от 9 до 16 лет пользуются дома интернетом. А вот что показали результаты недавнего исследования Norstat: 83% детей в нашей стране в возрасте от 9 до 14 лет заходят в Сеть ежедневно.

По данным того же исследования Norstat, две трети наших детей уверены, что их родители даже не подозревают, чем их чада занимаются в интернете. И только в 57% семей установлены определенные правила пользования интернетом.

«Между полной свободой и неусыпным родительским контролем должно быть некое компромиссное пространство, необходимое подрастающему поколению для совершения собственных ошибок. Какие-то правила, разумеется, должны выполняться неукоснительно: дети склонны проводить слишком много времени в компании со смартфоном, к тому же в интернете их подстерегают реальные опасности – педофилия и травля. И задача родителей – объяснить своим детям важность и необходимость таких правил», – подчеркнула директор по обслуживанию клиентов Tele2.