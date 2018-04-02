Защитник Телебашни может остаться без дома из-за огромного долга

Сорвавшаяся сделка после споров, длившихся в течение нескольких лет, привела к тому, что бывший защитник Таллиннской телебашни может остаться без всего своего имущества, пишет Postimees.
Во времена августовского кризиса 1991 года, когда советские десантники пытались захватить Таллиннскую телебашню, саму башню охраняли четыре человека, которые заперлись на 22 этаже. Среди них был доброволец Уно Касевяли, которого в этом году даже пригласили на президентский прием в Эстонском национальном музее.
Через 27 лет после тех событий Касевяли оказался беззащитным перед правовой системой Эстонии: «Я все сделал по закону, но все равно оказался в такой западне. Есть опасность, что скоро я поселюсь под елкой».
В сложной истории, главным героем которой является Касевяли, фигурируют известные имена, крупные суммы и диаметрально противоположные оценки судов.
Предложение, от которого сложно отказаться
Эта история началась в марте 2007 года, ровно за месяц до потрясших Эстонию событий бронзовой ночи. Это было время, когда экономика росла в бешеном темпе, а цены на недвижимости достигли потолка.
С Касевяли связался крупный предприниматель Юри Випс, имя которого обычному человеку может быть знакомо по сети магазинов Comarket. Випс хотел купить принадлежащую Касевяли недвижимость в три с половиной гектара, расположенную в сладком месте на границе с Таллинном, в окрестностях Тартуского шоссе.
Випс является одним из влиятельнейших предпринимателей вновь восстановленной Эстонии. В опубликованном осенью 2007 года в Äripäev рейтинге богатых людей, он занимал 36 строчку, оставив за спиной как Олега Осиновского, так и Урмаса Сыырумаа. Имущество заработавшего большие деньги на розничной и оптовой торговле, а также на недвижимости Випса тогда оценили в 720 миллионов эстонских крон.
У Касевяли тогда не было планов продавать свою недвижимость. Он там вырос, кроме того, у него шло строительство дома в Пирита. В то же время, рядом с недвижимостью располагается все расширяющееся Тартуское шоссе и была опасность, что скоро дом окажется на пути расширения трассы.
Поэтому предложение Випса было для Касевяли как выигрыш в лотерею. Бизнесмен сообщил, что купит недвижимость за казавшиеся тогда невероятными 85 миллионов крон. В пересчете на евро, речь идет о 5,5 миллиона. Випс планировал разделить недвижимость на куски и начать там развитие. Опыт прежних лет показывал, что работа с недвижимостью в Эстонии является золотой жилой.
Договор был подписан у нотариуса уже через несколько дней после предложения Випса. Фирма Oma Varanduse AS, членом правления которой являлся Випс, тут же выплатила 15 процентов от суммы покупки, то есть почти 822 000 евро (13 миллионов крон). Остальное должны были заплатить через 14 месяцев. В процессе каждый месяц предприниматель платил проценты.
Через год и два месяца, в оговоренный день, оставшаяся сумма на счет нотариуса не поступила. Не появился у нотариуса и Випс и сделка сорвалась.
Хорошо обеспеченный банкрот
Вместо этого Oma Varandus подала заявление об отказе от сделки и обратилась в суд. Випс объяснил желание отказа тем, что во время заключения договора не предполагал, что наступит экономический кризис. Также бизнесмен пришел к выводу, что теперь недвижимость стоит не 85, а всего 30 миллионов крон. Через несколько месяцев он оценил ее уже в 15 миллионов крон.
В последующие три года все инстанции судов пришли к выводу, что Випс не может отказаться от сделки и должен выполнить взятые на себя обязательства. Государственный суд постановил, что Касевялья не должен возвращать выплаченные ему в качестве предоплаты деньги.
По сути, спор шел по поводу трактовки Закона о долговом праве: изменились ли обстоятельства после заключения сделки настолько неожиданно, что их никак нельзя было предусмотреть? Випс считал, что из-за экономического кризиса это условие было выполнено, суды считали иначе.
Окружной суд объяснил, что экономический кризис не стал для Випса громом среди ясного неба. «Экономическая и профессиональная деятельность Випса связана с развитием недвижимости, а потому он должен был знать о рынке недвижимости и связанных с ним повышением и снижением цен», - говорилось в решение восьмилетней давности.
Также суд обратил внимание на то обстоятельство, что в октябре 2002 года именно Випс предупреждал на страницах Äripäev о крахе на рынке недвижимости. Так в конце 2010 года завершился первый судебный круг, но к удивлению Касевяли спор вышел на новый виток.
А именно, к моменту вынесения решения Государственного суда Oma Varandus превратился в Tungren AS. Через несколько месяцев предприятие с новым именем подало ходатайство о банкротстве, которое объявили в феврале 2011 года. Банкротным управляющим стала один из самых известных специалистов в этой области Майре Арм, которая через месяц подала заявление о том, что находящееся в банкротном производстве предприятие отказывается от исполнения договора о покупке недвижимости Касевяли.
К тому времени во главе фирмы встал известный как ликвидатор фирм Ярек Сяргава. Заслуживает внимания тот факт, как в декабре 2009 года, то есть сразу после негативного решения уездного суда, принадлежавшие Oma Varanduse AS 15 объектов недвижимости прибрели себе новых собственников. Ими стали связанные с Випсом фирмы.
Оставшийся без имущества Tungren, говоря юридическими терминами, был разделен между тремя фирмами, а сам ушел в банкротство. И это в ситуации, когда Oma Varandus, согласно имевшемуся договору, был должен Касевяли более 4,5 миллиона евро.
Банкротство наступило, в 2012 году начали новый судебный круг. С точки зрения суда, банкротство – это более веское основание для отказа от договора.
Должен вернуть более миллиона
Окружной суд стал прорывом для Випса: суд постановил, что Касевяли безосновательно обогатился за счет должника, а потому должен вернуть Випсу предоплату вместе с процентами, то четь чуть более миллиона евро. К тому же выводу пришел и Государственный суд.
Для семьи Касевяли это – финансовый крах, поскольку им таких денег взять негде. После вступления решения в силу были арестованы их банковские счета, а недвижимость уже давно связана с ипотекой.
Присяжный адвокат, бывший министр юстиции Пауль Варуль считает такое решение суда необоснованными: Уно Касевяли, по его словам, поступил корректно, а должник, благодаря банкротству, избежал исполнения договора.
По оценке Варуля, в такой ситуации суд должен был исходить из принципов справедливости, согласно которым не нужно требовать от Касевяли вернуть предоплату: «К сожалению, эти принципы суд решил не рассматривать, поэтому и решение оказалось явно несправедливым».
«Наш правовой порядок не должен позволять того, что произошло с Уно Касевялья: богатая сторона получает оправданное предпочтение. Поскольку в судебной практике не смогли решить проблему справедливо, нужно подумать о возможности исправить законы», - прокомментировал Варуль.
Благодаря заявлению о санации частного лица, поданного в суд в позапрошлом году, банковский счет Касевяли был освобожден из-под ареста, но, по сути, для возврата долга в любой момент его дом в Пирита может быть выставлен на продажу. На данный момент сумма вместе с пеней выросла до 1,8 миллиона евро.
Таким образом, у Касевяли не осталось ни одного хорошего варианта: он может либо продать спорное имущество и его заберет сама обанкротившаяся фирма, или будет продано все его имущество.
В доме, расположенном на недвижимости с неопределенным будущим живет дочь Касевяли с детьми. В случае продажи, они могли бы переехать к родителям в Пирита. Но даже при продаже пиритаского дома денег на погашение всего долга не хватит.
В банкротном производстве принимают участие 14 кредиторов, чьи требования составляют около 10 миллионов евро. Требуемая у Касевяли сумма покроем чуть больше десятой части. По словам банкротного управляющего Арм, прекращение договора с Касавяли было решением кредиторов.
Во-вторых, решение определило банкротство предприятия. «В-третьих, оценив как банкротный управляющий сделки должника, данная сделка бросилась мне в глаза тем, что Тунгрен перевел около миллиона семье Касавяли, но ничего с этого не получил», - объяснила Арм.
Банкротный управляющий отметила, что решением Государственного суда, Касесалу не может больше считать своими оба объекта: и полученный миллион, и недвижимость: «Понятно, что вступившее в силу решение суда не нравится Касавяли. На данный момент, при помощи различных споров, они в течение многих лет избегали исполнения решения суда».
Просил помощи повсюду
Что же стало с деньгами, полученными 11 лет назад в качестве предоплаты? Поступившие на счет миллионы крон сначала вскружили голову Касевяли: «У меня никогда прежде не было таких денег!»
Но тут позвонили из Swedbank и сообщили: никто не хранит на счету такие деньги, у нас же есть фонды! Так часть денег тут же перекочевала в фонды, в которых в годы экономического кризиса она здорово сократилась.
Большая часть оставшейся суммы на данный момент ушла адвокатам. Ведущий дело Касевяли с самого начала адвокат Олев Кукласе всеми силами пытается добиться компромисса, который хоть и лишит его клиента спорной недвижимости, но хотя бы сохранит дом в Пирита.
Добиться компромисса стороны пытаются уже несколько лет. Сейчас интерес к находящейся в продаже за 1,3 миллиона евро недвижимости проявили десятки известных акул бизнеса. Например, предприниматель Кристьян-Тор Вяхи, который на позапрошлой неделе окончательно заявил, что сделки не будет.
Не прошло и пары дней, как с Касевяли связались представители сети магазинов Lidl, которые также проявили свой интерес. Но до сделки дело не дошло.
По словам банкротного управляющего Арм, Tungren еще в июне прошлого года ждал, что Касевяли выплатят требуемые у семьи деньги: «Они до сих пор этого не сделали, и я не могу ответить, когда и сделают ли они это вообще добровольно».
Поскольку Касевяли вся эта история кажется несправедливой, но просил совета повсюду. Например, во время приема в Кадриорге он отловил министра юстиции Урмаса Рейнсалу (выслушав историю, министр дал ему номер своего телефона, но, несмотря на неоднократные попытки, ни на один звонок не ответил).
Кроме того, Касевяли просил помощи у прежнего министра внутренних дел Ханно Певкура, который приказал юристам изучить дело и передал ему их оценку. Юристы пришли выводы, что хотя вся история кажется несправедливой, судебные решения нельзя считать неправильными.
В 2010 году Уно Касевяли получил второй эмоциональный шок – во всякой случае, он сам это так оценивает, - когда Департамент шоссейных дорог сообщил ему, что хочет получить себе две трети спорной недвижимости, чтобы построить там перекресток Мыйгу, но это произойдет не раньше 2035 года. В принципе, на недвижимость на 25 лет наложено вето.
КОММЕНТАРИИ
Пауль Варуль: нужно подумать об улучшении законов
Пауль Варуль
Sille Annuk
Бывший министр юстиции, присяжный адвокат Пауль Варуль из профессионального интереса в течение нескольких дел следит за делом Уно Касевяли. Он никогда не представлял интересы Касавяли, но консультировал его. Лет десять назад их свел общий друг, бывший министр обороны Андрус Ээвель. Поскольку Варуль в курсе обстоятельств, Postimees попросил его прокомментировать сделку.
Для того чтобы одна сторона отказалась от договора по причине изменившихся обстоятельств, речь должна идти об особых обстоятельствах, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора. В данном случае спор был о том, является ли внезапное изменение экономической ситуации через год после заключения договора таким особым обстоятельством.
В первом круге суды до Госсуда оставляли право за Касевяли, поскольку пришли к выводу, что для отказа не было оснований. Суд решил, что изменение экономических условий может, конечно, быть одной из причин для отказа от договора, но, поскольку покупатель был специалистом, для него это не могло быть неожиданностью.
Когда покупателя объявили банкротом, то уже банкротный управляющий мог решить, будет ли должник по банкротству исполнять этот договор, или нет, и он решил этого не делать. В такой ситуации управляющий мог, исходя из интересов кредиторов, решить: прекратить договор или нет. Таким образом, Закон о банкротстве дает новое основание для прекращения договора, хотя вне банкротного производства сделать этого было нельзя.
Понятно, что должник по банкротству не в состоянии выполнить договор за счет банкротного имущества. Но остается вопрос: должен ли Уно Касевяли возвращать полученные в качестве предоплаты деньги? Суд пришел к выводу, что от договора отказались, Касевяли получил предоплату необоснованно и должен ее вернуть. Такое решение не может быть обоснованным.
Уно Касевяли вел себя корректно, а покупатель, благодаря банкротству, избежал выполнения договора, и Касевяли оказался в несправедливой ситуации. В такой ситуации, когда исполнение правовых норм наносит такой серьезный ущерб одной из сторон, нужно не исполнять нормы и исходить из принципов справедливости.
Согласно принципам доброй воли, у Касевяли не должны были требовать возврата предоплаты. К сожалению, эту сторону суды не оценили, а потому результат оказался явно несправедливым.
Наш правовой порядок не должен допускать того, что произошло с Уно Касевяли: богатая сторона получила оправданное предпочтение. Поскольку в судебной практике решить проблему справедливо не получилось, нужно подумать о возможном улучшении законов.
Присяжный адвокат Бритта Олтьер, представитель Tungren AS
Поскольку суммы больше, стороннему наблюдателю действительно может показаться несправедливым, что у частного лица требуют возврата таких больших денег. Поэтому для объяснения ситуации приведу простой пример.
Бритта Олтьер
Erakogu
Если покупатель хочет купить в магазине стиральную машину и платит в качестве предоплаты 20 процентов от цены, но стиральную машину все же не получает, может ли продавец в такой ситуации оставить себе сумму предоплаты? Каждый рационально думающий человек явно скажет, что деньги нужно вернуть.
К тому же выводу пришел и Государственный суд, что в случае отказа от договора каждая из сторон в праве требовать возврата отданного на основании этого договора, а также возврата полученного дохода и иной пользы, если это покроет переданное. Также Госсуд подчеркнул, что с принципами справедливости не согласуется ситуация, при которой Уно Касевяли оставит себе часть выплаченной суммы, в то время как Tungren не получит в свою собственность недвижимость, за которую было уплачено.
Поэтому речь не идет о ситуации, при которой в Касевяли требуют вернуть какую-то непонятную сумму. Требуется вернуть только прежде ему отданную и необоснованно присвоенную сумму вместе с процентами. Речь идет об элементарном долговом праве и принципе, исходящем из рациональной логики.
Что касается продажи имущества Tungren в 2009 году, то, насколько мне известно, при назначении цен на недвижимость при ее продаже исходили их экспертных оценок. Вся недвижимость была продана по рыночным ценам, а все, полученные от продажи договорные суммы были выплачены согласно требованиям. В ситуации, когда недвижимость продается по рыночным ценам, не важно, кому ее продали, поскольку сделки, осуществленные по рыночным ценам, согласно Закону о банкротстве допустимы.
Уно Касавяли никогда не оспаривал это обстоятельство в производстве, и не использовал другие, исходящие из Закона о банкротстве права, например, подачу жалобу на управляющего и так далее. Причиной банкротства стал внезапный мировой экономический кризис и значительный обвал цен на недвижимость. Поэтому иных выводов на основании известных фактов сделать было нельзя.