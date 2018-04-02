Защитник Телебашни может остаться без дома из-за огромного долга

КОММЕНТАРИИ

Пауль Варуль: нужно подумать об улучшении законов

Пауль Варуль Sille Annuk

Бывший министр юстиции, присяжный адвокат Пауль Варуль из профессионального интереса в течение нескольких дел следит за делом Уно Касевяли. Он никогда не представлял интересы Касавяли, но консультировал его. Лет десять назад их свел общий друг, бывший министр обороны Андрус Ээвель. Поскольку Варуль в курсе обстоятельств, Postimees попросил его прокомментировать сделку.

Для того чтобы одна сторона отказалась от договора по причине изменившихся обстоятельств, речь должна идти об особых обстоятельствах, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора. В данном случае спор был о том, является ли внезапное изменение экономической ситуации через год после заключения договора таким особым обстоятельством.

В первом круге суды до Госсуда оставляли право за Касевяли, поскольку пришли к выводу, что для отказа не было оснований. Суд решил, что изменение экономических условий может, конечно, быть одной из причин для отказа от договора, но, поскольку покупатель был специалистом, для него это не могло быть неожиданностью.

Когда покупателя объявили банкротом, то уже банкротный управляющий мог решить, будет ли должник по банкротству исполнять этот договор, или нет, и он решил этого не делать. В такой ситуации управляющий мог, исходя из интересов кредиторов, решить: прекратить договор или нет. Таким образом, Закон о банкротстве дает новое основание для прекращения договора, хотя вне банкротного производства сделать этого было нельзя.

Понятно, что должник по банкротству не в состоянии выполнить договор за счет банкротного имущества. Но остается вопрос: должен ли Уно Касевяли возвращать полученные в качестве предоплаты деньги? Суд пришел к выводу, что от договора отказались, Касевяли получил предоплату необоснованно и должен ее вернуть. Такое решение не может быть обоснованным.

Уно Касевяли вел себя корректно, а покупатель, благодаря банкротству, избежал выполнения договора, и Касевяли оказался в несправедливой ситуации. В такой ситуации, когда исполнение правовых норм наносит такой серьезный ущерб одной из сторон, нужно не исполнять нормы и исходить из принципов справедливости.

Согласно принципам доброй воли, у Касевяли не должны были требовать возврата предоплаты. К сожалению, эту сторону суды не оценили, а потому результат оказался явно несправедливым.

Наш правовой порядок не должен допускать того, что произошло с Уно Касевяли: богатая сторона получила оправданное предпочтение. Поскольку в судебной практике решить проблему справедливо не получилось, нужно подумать о возможном улучшении законов.