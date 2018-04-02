Великобритания из-за отравления Скрипаля решила увеличить оборонный бюджет

Отмечается, что заявление об увеличении финансирования связано с обвинениями в адрес России со стороны Британии и НАТО в покушении на убийство экс-шпиона Сергея Скрипаля с использованием нервно-паралитического вещества.

Правительство Великобритании полагает, что сегодняшнего финансирования не хватает для обеспечения нормального функционирования британских военных.

«Работа по восстановлению новых атомных подводных лодок мирового класса в Великобритании останется в расписании, и это еще один признак глубокой приверженности правительства делу сохранения нашей страны», - сказала премьер-министр Тереза Мэй.

Большая часть финансирования будет взята из резервного фонда для программы подводных лодок Dreadnought, объявленной в Стратегическом обзоре обороноспособности и безопасности 2015 года.

«Защита - это дорогое дело, если вы находитесь в премьер-лиге. И мы полны решимости остаться в премьер-лиге», - сказал заместитель начальника штаба обороны Гордон Мессенджер.