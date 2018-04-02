понедельник, 2 апреля 2018 г.
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  • Лавров: неспособность Британии ответить на вопросы России по делу Скрипалей будет означать, что все это выдумка и провокация

Лавров: неспособность Британии ответить на вопросы России по делу Скрипалей будет означать, что все это выдумка и провокация

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ФОТО: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AP

Неспособность Британии ответить на вопросы России по "делу Скрипалей" будет означать, что все это выдумка и грубейшая провокация, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы распространили сугубо конкретные вопросы в полном соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, адресованные и техническому секретариату ОЗХО, и нашим британским коллегам, и французским коллегам (...). Вопросов много, и неспособность наших британских коллег на них ответить будет означать только одно, что это все выдумка, говоря конкретнее - грубейшая провокация", - сказал Лавров на брифинге в понедельник.

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