Лавров: неспособность Британии ответить на вопросы России по делу Скрипалей будет означать, что все это выдумка и провокация
2 апреля 2018 г., 13:59
Неспособность Британии ответить на вопросы России по "делу Скрипалей" будет означать, что все это выдумка и грубейшая провокация, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы распространили сугубо конкретные вопросы в полном соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, адресованные и техническому секретариату ОЗХО, и нашим британским коллегам, и французским коллегам (...). Вопросов много, и неспособность наших британских коллег на них ответить будет означать только одно, что это все выдумка, говоря конкретнее - грубейшая провокация", - сказал Лавров на брифинге в понедельник.