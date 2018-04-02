понедельник, 2 апреля 2018 г.
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Лавров: надеюсь, что Сергей Скрипаль пойдет на поправку, как его дочь

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Сергей Лавров.

ФОТО: Alexander Shcherbak/Alexander Shcherbak/TASS

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что подвергшийся нападению в Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль поправится, сообщает «Интерфакс».

«Очень надеюсь, что и Сергей Скрипаль тоже последует такому примеру (поправится, как и его дочь - ИФ). Поскольку, судя по всему, они вместе с дочерью были задеты инцидентом примерно одинаково», - сказал Сергей Лавров на пресс- конференции по итогам встречи с главой МИД Бангладеш.

«Мы рады, что полицейский, который их обнаружил без сознания, выздоровел и вернулся к нормальной жизни», - добавил глава МИД РФ.

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