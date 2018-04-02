Лавров: надеюсь, что Сергей Скрипаль пойдет на поправку, как его дочь
2 апреля 2018 г., 16:59
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что подвергшийся нападению в Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль поправится, сообщает «Интерфакс».
«Очень надеюсь, что и Сергей Скрипаль тоже последует такому примеру (поправится, как и его дочь - ИФ). Поскольку, судя по всему, они вместе с дочерью были задеты инцидентом примерно одинаково», - сказал Сергей Лавров на пресс- конференции по итогам встречи с главой МИД Бангладеш.
«Мы рады, что полицейский, который их обнаружил без сознания, выздоровел и вернулся к нормальной жизни», - добавил глава МИД РФ.