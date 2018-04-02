Лавров: надеюсь, что Сергей Скрипаль пойдет на поправку, как его дочь

«Очень надеюсь, что и Сергей Скрипаль тоже последует такому примеру (поправится, как и его дочь - ИФ). Поскольку, судя по всему, они вместе с дочерью были задеты инцидентом примерно одинаково», - сказал Сергей Лавров на пресс- конференции по итогам встречи с главой МИД Бангладеш.