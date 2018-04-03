Число пассажиров Tallink сократилось

В дополнение к росту числа грузоперевозок в первом квартале выросло также и количество перевезенных на паромах легковых автомобилей пассажиров — на 2,3 процента до 222 400 машин — об этом говорится в переданном BNS биржевом сообщении Tallink.

«В первом квартале 2018 года численность пассажиров выросла почти на всех наших линиях, за исключением маршрута Финляндия - Швеция: на этом направлении в течение десяти недель работало одно круизное судно вместо обычных двух, поскольку одно из них простаивало на ремонте. Поэтому снижение показателей на этой линии для нас не было неожиданным. Несмотря на снижение общего показателя на 0,5 процента, хорошо, что на наших линии Эстония-Швеция и особенно Латвия-Швеция активно растет численность пассажиров», - отметил финансовый директор AS Tallink Grupр Вейко Хаавапуу.

В марте компания Tallink перевезла 715 800 пассажиров, что на 1,2 процента меньше, чем в марте прошлого года. Объем грузоперевозок в марте сократился на 0,3 процента до 31 900 единиц и перевезенных автомобилей вырос на 1,4 процента до 80 800 единиц.

Пассажирское судно Baltic Princess в первом квартале простояло в ремонтном доке в течение 68 дней, что негативно повлияло на статистику грузоперевозок.

Больше всего пассажиров Tallink перевез в первом квартале на линии Эстония-Финляндия, на которой за это время совершили поездки 1 млн пассажиров, прирост этого показателя за год составил 1,3 процента. На линии Финляндия-Швеция количество перевезенных пассажиров сократилось на 9,9 процента до 523 000 человек.

На линии Эстония-Швеция количество пассажиров в первом квартале за год выросло на 5,7 процента до 227 000 человек и на линии Латвия-Швеция — на 16,8 процента до 155 000 пассажиров.