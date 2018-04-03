За три месяца при пожарах и в водоемах погибли 20 человек

За первый квартал этого года в пожарах погибли 11 человек, из них 4 в марте. Это на три человека больше, чем за тот же период прошлого года. В водоемах в этом году погибли 9 человек.
Четыре человека погибли в результате курения в постели, трое – в пожарах, возникших при приготовлении пищи, и один в пожаре, начавшемся с неисправности осветительного прибора. В трех случаях загорелась одежда людей, в результате чего они погибли от ожогов. В первом квартале прошлого года основными причинами смертности при пожаре были неосторожное курение и неисправность электроприбора.
В основном пожары, приведшие к жертвам, происходили в жилых домах, в том числе на перестроенной для постоянного проживания даче, один такой пожар произошел в доме престарелых. Шесть человек погибли в помещениях, где вообще не был установлен дымовой датчик или был установлен, но не сработал.
В среднем возраст погибших при пожаре составляет 66 лет, самому старшему было 93. Хотя шестеро погибших были пенсионерами по старости, среди погибших оказались и четверо работающих. По предварительным данным, в момент возгорания 36% погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. У семи (64%) погибших были проблемы с физическим или душевным здоровьем.
По предварительным данным, на конец марта в пожарах было спасено 26 человек, пострадали 32. В тот же период прошлого года из огня были спасены 16 человек и пострадали еще 18.
За три месяца этого года в результате несчастных случаев на воде погибли 9 человек, из которых 4 – в результате одного и того же происшествия. Во время рыбалки в этом году уже погибли двое, один из них ушел под воду на растрескавшемся речном льду, а второй утонул во время установки сетей в море. В первом квартале прошлого года в водоемах погибли 10 человек.