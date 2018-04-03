Латвия может принять Олимпиаду 2026 года

Международный олимпийский комитет (МОК) в официальном пресс-релизе сообщил, что семь стран подали заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года.
До завершения дедлайна свои заявки в МОК отправили Грац (Австрия), Калгари (Канада), Кортина д'Ампеццо/Милан/Турин (Италия), Саппоро (Япония), Стокгольм (Швеция), Сьон (Швейцария) и Эрзурум (Турция).
Город-организатор Игр-2026 будет назван на сессии МОК в сентябре 2019 года.
Согласно новой программе МОК, городам-кандидатам будет оказываться большая поддержка со стороны олимпийского движения, чем раньше. По плану МОК, это позволит сократить издержки организаторов и провести Олимпиаду, которая оставит после себя большое наследие. Кроме того, ожидается, что новый подход будет способствовать развитию города-организатора, региона и страны.
В случае если Олимпийские игры состоятся в Стокгольме, то соревнования по бобслею, саням и скелетону могут состояться в латвийской Сигулде. Власти Стокгольма не собираются строить санную трассу в окрестностях города, а желают использовать латвийскую трассу.
Также, по утверждению Томаса Баха, скорее всего ЗОИ-2026 состоятся в Европе, где в последний раз огонь ЗОИ зажигали 20 лет назад в Турине.