В Британии прокомментировали пророчества российского генерала о грядущей войне из-за дела Скрипаля

«Нам нужно пропорциональным способом ответить на агрессивное поведение России. И это то, что мы делаем», - подчеркнул он (цитата по Reuters).

Таким образом представитель Даунинг-стрит, 10 ответил на просьбу журналистов прокомментировать опубликованное в британской прессе заявление вице-президента Российского совета по международным делам (РСМД), генерал-лейтенанта запаса Евгения Бужинского о том, что отравление экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля может положить начало новой мировой войне.

«Хуже холодной войны - настоящая война. Это будет последняя война в истории человечества», - заявил ранее Бужинский, комментируя взаимную высылку дипломатов после химической атаки в английской городе Солсбери, в ходе которой был отравлен Скрипаль, его дочь и, по данным властей Великобритании, еще более 130 человек. Лондон и поддержавшие его более двух десятков стран уверены, что за этой атакой стоят российские спецслужбы. Москва свою причастности категорически отвергает.

«Соединенные Штаты говорят, что давление [на Россию] будет продолжаться. Чего этим планируется добиться? Вы собираетесь добиться смены режима? Это бесполезно. Вы не знаете русских. Чем больше давление, тем больше общество сплотиться вокруг президента <...> Загонять Россию в угол очень опасная вещь», - заявил Бужинский, которого цитирует The Daily Mail.