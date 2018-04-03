вторник, 3 апреля 2018 г.
"Очень важно, чтобы никто, придя в первый класс, не чувствовал дискриминации из-за того, что он не знает государственного языка" Керсти Кальюлайд
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • В Британии прокомментировали пророчества российского генерала о грядущей войне из-за дела Скрипаля

В Британии прокомментировали пророчества российского генерала о грядущей войне из-за дела Скрипаля

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сергей Скрипаль.

ФОТО: YURI SENATOROV/AFP/Scanpix

Великобритания должна адекватно отреагировать на угрозу, создаваемую Россией, заявил во вторник СМИ один из представителей британского премьер-министра Терезы Мэй.

«Нам нужно пропорциональным способом ответить на агрессивное поведение России. И это то, что мы делаем», - подчеркнул он (цитата по Reuters).

Таким образом представитель Даунинг-стрит, 10 ответил на просьбу журналистов прокомментировать опубликованное в британской прессе заявление вице-президента Российского совета по международным делам (РСМД), генерал-лейтенанта запаса Евгения Бужинского о том, что отравление экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля может положить начало новой мировой войне.

«Хуже холодной войны - настоящая война. Это будет последняя война в истории человечества», - заявил ранее Бужинский, комментируя взаимную высылку дипломатов после химической атаки в английской городе Солсбери, в ходе которой был отравлен Скрипаль, его дочь и, по данным властей Великобритании, еще более 130 человек. Лондон и поддержавшие его более двух десятков стран уверены, что за этой атакой стоят российские спецслужбы. Москва свою причастности категорически отвергает.

«Соединенные Штаты говорят, что давление [на Россию] будет продолжаться. Чего этим планируется добиться? Вы собираетесь добиться смены режима? Это бесполезно. Вы не знаете русских. Чем больше давление, тем больше общество сплотиться вокруг президента <...> Загонять Россию в угол очень опасная вещь», - заявил Бужинский, которого цитирует The Daily Mail.

Отметим, что Бушинский представляет РСМД, который был создан в 2011 году распоряжением на тот момент президента РФ Дмитрия Медведева для налаживания диалога между различными внешнеполитическими кругами с помощью инструментов публичной дипломатии и «мягкой силы» России в мире. В конце марта на сайте совета была опубликована статья о том, как дело Скрипаля по вине Лондона убивает «мягкую силу».

Читать также

Актуально

НАВЕРХ