Большая галерея: смотрите, что происходит на международной строительной выставке-ярмарке в Таллинне
5 апреля 2018 г., 9:15
Открывшаяся в среду в павильонах Эстонских выставок 21-я международная строительная выставка-ярмарка Eesti ehitab 2018 в этом году особенно представительна и вызывает интерес как у специалистов, так и у обычных потребителей, сообщает Kodu.
Среди множества боксов и стендов можно найти фирмы, производящие строительные конструкции и материалы, технику и инструменты. Большое внимание уделено инновационным технологиям, развитию и обслуживанию недвижимости, а также услугам и товарам строительного сектора, в частности, ремонту и обновлению крыш и фасадов.
В выставке-ярмарке участвует более 250 предприятий.
Eesti ehitab 2018 открыта:
четверг, 5 апреля 10.00 - 18.00
пятница, 6 апреля 10.00 - 18.00
суббота, 7 апреля 10.00 - 17.00