четверг, 5 апреля 2018 г.
“Еда в Рийгикогу на грани провала первокурсника кулинарного училища” Кармо Тюйр
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Большая галерея: смотрите, что происходит на международной строительной выставке-ярмарке в Таллинне

Большая галерея: смотрите, что происходит на международной строительной выставке-ярмарке в Таллинне

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Открывшаяся в среду в павильонах Эстонских выставок 21-я международная строительная выставка-ярмарка Eesti ehitab 2018 в этом году особенно представительна и вызывает интерес как у специалистов, так и у обычных потребителей, сообщает Kodu.  

Среди множества боксов и стендов можно найти фирмы, производящие строительные конструкции и материалы, технику и инструменты. Большое внимание уделено инновационным технологиям, развитию и обслуживанию недвижимости, а также услугам и товарам строительного сектора, в частности, ремонту и обновлению крыш и фасадов.

В выставке-ярмарке участвует более 250 предприятий. 

Eesti ehitab 2018 открыта:

четверг, 5 апреля 10.00 - 18.00

пятница, 6 апреля 10.00 - 18.00

суббота, 7 апреля 10.00 - 17.00

Читать также

Актуально

НАВЕРХ