Успешная рекламная кампания: зимой число латвийских туристов в Пярну выросло более чем на 20 процентов

Маркетинговая кампания, проведенная мэрией Пярну в Латвии, более чем на 20 процентов повысила число латвийских туристов, переночевавших в летней столице с ноября по январь, пишет газета Pärnu Postimees.
По словам главного специалиста пярнуской мэрии по развитию туризма Орвики Рейленд, кампания прошла успешно, так как была достигнута главная цель — добиться роста числа ночевок латвийских туристов в городе в период низкого сезона. «Рост составил 20,35 процента. За прошлый период спада с ноября по конец февраля латвийские туристы провели в Пярну 12 078 ночей. В этот раз южные соседи провели здесь 14 536 ночей», - пояснила Рейленд.
«Мы сможем оценить реальные результаты кампании в начале лета, поскольку речь идет не о разовой кампании продаж, а о направленной на продолжительный эффект акции», - сказала она.
Второй целью было повысить выручку предпринимателей посредством кампании. «За период кампании было сделано заказов гостиницы на сумму свыше 21 000 евро, что соответствует нашей цели, - сказала Рейленд. - К цене предложений в рамках кампании добавились дополнительные продажи на месте в гостиничных предприятиях — в их число входят, например, продажи номеров лучшего типа, питание, заказ обслуживания в спа».
За время кампании в латвийских СМИ было опубликовано пять посвященных отдыху в пярнуских спа статей, сняли телепередачу, а также прошла викторина для радиослушателей на латвийской станции Star FM. В кампании принял участие десяток латвийских блогеров, ознакомившихся с Пярну и поделившихся впечатлениями со своими читателями.