четверг, 5 апреля 2018 г.
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Самые дешевые авиарейсы: в Стамбул всего за 163 евро

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Стамбул.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов rip.ee, fly4free.com и lentodiilit.fi.

Туда-обратно из Таллинна или Тарту в Будапешт начиная со 129 евро.

Туда-обратно из Таллинна в Стамбул начиная со 163 евро.

Туда-обратно из Хельсинки на Мальорку начиная со 103 евро.

Туда-обратно из Риги в Таиланд или Шри-Ланку начиная с 345 евро. 

Туда-обратно из Риги в Молдавию начиная со 153 евро.

Туда-обратно из разных городов Испании в Пуэрто-Рико начиная с 349 евро.

Туда-обратно из Хельсинки в Черногорию начиная со 155 евро. 

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