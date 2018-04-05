Самые дешевые авиарейсы: в Стамбул всего за 163 евро
5 апреля 2018 г., 10:08
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов rip.ee, fly4free.com и lentodiilit.fi.
Туда-обратно из Таллинна или Тарту в Будапешт начиная со 129 евро.
Туда-обратно из Таллинна в Стамбул начиная со 163 евро.
Туда-обратно из Хельсинки на Мальорку начиная со 103 евро.
Туда-обратно из Риги в Таиланд или Шри-Ланку начиная с 345 евро.
Туда-обратно из Риги в Молдавию начиная со 153 евро.
Туда-обратно из разных городов Испании в Пуэрто-Рико начиная с 349 евро.
Туда-обратно из Хельсинки в Черногорию начиная со 155 евро.