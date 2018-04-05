Самые дешевые авиарейсы: в Стамбул всего за 163 евро

Туда-обратно из Таллинна или Тарту в Будапешт начиная со 129 евро.

Туда-обратно из Таллинна в Стамбул начиная со 163 евро.

Туда-обратно из Хельсинки на Мальорку начиная со 103 евро.

Туда-обратно из Риги в Молдавию начиная со 153 евро.

Туда-обратно из разных городов Испании в Пуэрто-Рико начиная с 349 евро.