Столтенберг: НАТО не хочет новой холодной войны с Россией

"Нам не нужна новая гонка вооружений. Мы фокусируем внимание на том, как мы можем ответить (на действия России) решительным, жестким и предсказуемым, но в то же время выверенным оборонительным способом", - сказал он на совместной с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пресс-конференции в Оттаве.

Генсек НАТО посетил Канаду перед начинающимся в четверг визитом в США.

"Мы не хотим новой холодной войны", - заявил генсек в ответ на вопрос, планирует ли НАТО вводить новые санкции против России в связи с делом Скрипаля.

При этом он отметил: "Мы продолжим стремиться к установлению более конструктивных отношений с Россией (...). Мы не стараемся ее изолировать".

Вместе с тем руководитель альянса сообщил, что блок будет наращивать боеготовность своих сил в районе Балтии в связи с проведением Россией военных учений на границе с прибалтийскими станами.

Он признал, что Россия имеет право проводить учения на своей территории, однако отметил, что силы альянса будут сохранять бдительность и повышать боеготовность в регионе.

Столтенберг сказал, что для противодействия России в Арктике НАТО планирует создать специальное Атлантическое командование. Решение о создании предполагается принять на предстоящем июльском саммите альянса. В настоящее время НАТО обращается к союзникам с просьбой об увеличении числа боевых кораблей, включая подводные лодки, в регионе.