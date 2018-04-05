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СМИ: автопроизводители США постепенно отказываются от выпуска небольших автомобилей

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Новые автомобили. Иллюстративное фото.

ФОТО: ERIK PROZES/

Американские производители автомобилей постепенно сворачивают выпуск так называемых пассажирских автомобилей - сравнительно небольших и экономичных седанов, купе, хэтчбеков - и переходят на более рентабельные внедорожники и пикапы, доля которых на рынке продолжает расти, пишет The Wall Street Journal.

Долгое время считалось, что небольшие автомобили - необходимый сегмент, если детройская тройка хочет успешно конкурировать с японцами, а также привлекать молодежь и покупателей с ограниченным бюджетом. Однако на фоне снижения цен на бензин и повышения энергоэффективности внедорожников даже большие седаны вышли из моды.

General Motors (GM) в течение 2018 года прекратит производство субкомпактных автомобилей Chevrolet Sonic, а в ближайшие несколько лет может отказаться и от седанов Chevrolet Impala, сообщили WSJ информированные источники.

Между тем Ford Motor, скорее всего, перестанет выпускать автомобили Fiesta для рынка США в течение ближайших 12 месяцев, а в дальнейшем прекратит производство седанов Taurus, утверждают источники, знакомые с планами компании. Руководство Ford пока не приняло окончательного решения по Ford Fusion, который считался главным конкурентом в ее модельном ряду для Honda Accord и Toyota Camry.

Аналитики считают, что такое изменение стратегии может быть сопряжено с дополнительными рисками в случае изменения цен на энергоносители, регулирования или потребительских предпочтений.

GM пока продолжит продавать в США Chevrolet Cruze и Chevrolet Bolt, а также седаны Buick и Cadillac, а Ford и Fiat Crysler на фоне успеха новых моделей Jeep и пикапов F-150 планируют всё быстрее наращивать долю больших и дорогих машин. Fiat Chrysler еще несколько лет назад прекратил выпуск седанов Chrysler 200 и компактных автомобилей Dodge Dart, на очереди - Chrysler 300 и Dodge Charger.

Доля продаж седанов, купе и других категорий пассажирских автомобилей на рынке США снизилась с 51% в 2012 году до 37% в 2017 году.

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