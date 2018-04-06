пятница, 6 апреля 2018 г.
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  • Для энергоемких предприятий Эстонии снизят акциз на электричество в девять раз

Для энергоемких предприятий Эстонии снизят акциз на электричество в девять раз

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Электричество. Иллюстративное фото.

ФОТО: Тоомас Хуйк

В Рийгикогу прошли первое чтение поправки к Закону об акцизах, согласно которым предлагается снизить акциз на электроэнергию с 4,47 евро за МВт/ч до 0,5 евро за МВт/ч. То есть почти в девять раз меньше будет акциз для энергоемких предприятий, сообщает Rus.err.ee.

Таким образом законодатели хотят повысить конкурентоспособность эстонских предприятий обрабатывающей промышленности и предприятий ИТ-сектора, позволив им потреблять электричество по более льготной акцизной ставке.

Для получения льготы система энергоуправления предприятия должна быть эффективной и экономной. Вводится понятие "электроинтенсивность", которое показывает долю электроэнергии в создаваемой предприятием прибавочной стоимости. Чтобы получить скидку, "электроинтенсивность" предприятия должна быть не менее 20%.

Разрешение на потребление электричества по более льготной акцизной ставке будет выдавать Налогово-таможевый департамент. 

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