Для энергоемких предприятий Эстонии снизят акциз на электричество в девять раз

В Рийгикогу прошли первое чтение поправки к Закону об акцизах, согласно которым предлагается снизить акциз на электроэнергию с 4,47 евро за МВт/ч до 0,5 евро за МВт/ч. То есть почти в девять раз меньше будет акциз для энергоемких предприятий, сообщает Rus.err.ee.