Для энергоемких предприятий Эстонии снизят акциз на электричество в девять раз

В Рийгикогу прошли первое чтение поправки к Закону об акцизах, согласно которым предлагается снизить акциз на электроэнергию с 4,47 евро за МВт/ч до 0,5 евро за МВт/ч. То есть почти в девять раз меньше будет акциз для энергоемких предприятий, сообщает Rus.err.ee.
Таким образом законодатели хотят повысить конкурентоспособность эстонских предприятий обрабатывающей промышленности и предприятий ИТ-сектора, позволив им потреблять электричество по более льготной акцизной ставке.
Для получения льготы система энергоуправления предприятия должна быть эффективной и экономной. Вводится понятие "электроинтенсивность", которое показывает долю электроэнергии в создаваемой предприятием прибавочной стоимости. Чтобы получить скидку, "электроинтенсивность" предприятия должна быть не менее 20%.
Разрешение на потребление электричества по более льготной акцизной ставке будет выдавать Налогово-таможевый департамент.