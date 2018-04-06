Лавров прокомментировал заявление Лондона о производстве "Новичка" в Шиханах

"Это лишний раз показывает, что они пытаются лихорадочно и судорожно каждый день искать какие-то новые подтверждения своей позиции", - сказал Лавров.

Он отметил, что эта позиция будет по-прежнему уязвима, пока Великобритания не согласится откровенно и честно, в соответствии с процедурой Конвенции о запрещении химоружия, консультироваться и разбираться, положив все свои факты на стол, а не придерживая их в кармане".