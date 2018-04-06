Лавров прокомментировал заявление Лондона о производстве "Новичка" в Шиханах

Сообщение Лондона о том, что газ "Новичок", которым предположительно отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и дочь, производился в лаборатории в городе Шиханы, является попытками Лондона найти оправдание своей ни на чем не основанной версии инцидента в Солсбери, заявил журналистам в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает "Интерфакс".
"Это лишний раз показывает, что они пытаются лихорадочно и судорожно каждый день искать какие-то новые подтверждения своей позиции", - сказал Лавров.
Он отметил, что эта позиция будет по-прежнему уязвима, пока Великобритания не согласится откровенно и честно, в соответствии с процедурой Конвенции о запрещении химоружия, консультироваться и разбираться, положив все свои факты на стол, а не придерживая их в кармане".
"Подобного рода утверждения наших британских коллег мы знаем, доверять мы им не будем, а проверять хотим, но они не позволяют", - подчеркнул российский министр.