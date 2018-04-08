Врачи бьют в набат: уровень иммунизации в Эстонии падает

Уровень иммунизации в Эстонии постепенно падает, все меньше родителей прививают своих детей, пишет Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».
«Охват иммунизации в Эстонии у нас всегда был на высоком уровне, и 95% - это был тот уровень, который был достигнут по всем вакцинациям. Но, к сожалению, к 2010 году охват иммунизации начал несколько снижаться и в год статистика показывает, что он снижается на 0,2 - 0,3 процента», - говорит заведующая Бюро эпидемиологической готовности Департамента здоровья Ирина Донченко.
Если тенденция не будет меняться, то примерно через 15 лет иммунизация может упасть ниже гарантирующих эффективность 90%, и тогда те болезни, от которых сейчас нас берегут прививки, могут снова набрать силу.
По словам семейного врача Ээро Мерилинд, чаще всего отказываются от новых вакцин: «В прошлом году пришла вакцина Рото, не хотят эту вакцину делать».