Врачи бьют в набат: уровень иммунизации в Эстонии падает

«Охват иммунизации в Эстонии у нас всегда был на высоком уровне, и 95% - это был тот уровень, который был достигнут по всем вакцинациям. Но, к сожалению, к 2010 году охват иммунизации начал несколько снижаться и в год статистика показывает, что он снижается на 0,2 - 0,3 процента», - говорит заведующая Бюро эпидемиологической готовности Департамента здоровья Ирина Донченко.