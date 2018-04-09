Трагедия на велогонке унесла жизнь 23-летнего спортcмена

Голартс, выступавший за команду Veranda's Willems-Crelan-Charles, упал на брусчатку во время прохождения 109-го километра 259 километровой гонки. Спортсмен перенес остановку сердца и был экстренно доставлен вертолетом в больницу Лилля, где скончался в воскресенье вечером.

«С невообразимой грустью мы вынуждены сообщить о смерти нашего велогонщика и друга Михела Голартса. Он скончался в больнице Лилля в 22:40. Вместе с ним находилась его семья и близкие», — говорится в сообщении команды в социальной сети Twitter.