понедельник, 9 апреля 2018 г.
"Очень важно, чтобы никто, придя в первый класс, не чувствовал дискриминации из-за того, что он не знает государственного языка" Керсти Кальюлайд
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на пляжные курорты Турции за 201 евро!

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на пляжные курорты Турции за 201 евро!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Турция.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, reisiguru.ee и flynous.com.

Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная с 99 евро

Туда-обратно из Таллинна в курортные города Турции начиная с 201 евро

Туда-обратно из Таллинна в Катманду начиная с 475 евро

Туда-обратно из Таллинна в Манилу начиная с 474 евро

Туда-обратно из Таллинна на острова Карибского моря начиная с 338 евро

Туда-обратно из Таллинна на Маврикий начиная с 675 евро

На Рождество и Новый год из Таллинна на Филиппины, на Шри-Ланку или в Индию начиная с 429 евро

Туда-обратно из Стокгольма во Вьетнам начиная с 391 евро

Туда-обратно из Таллинна в Анталью начиная с 206 евро

Туда-обратно из Риги на Родос начиная с 222 евро

Туда-обратно из Риги в Ираклион начиная со 170 евро

Читать также

Актуально

НАВЕРХ