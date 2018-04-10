Галерея: дом, находящийся то ли в Англии, то ли в Пирита, ищет новых хозяев

Всего десять минут на машине от центра Таллинна, и вы оказываетесь в совершенно другой, не похожей на городскую, атмосфере. И вообще, переноситесь из Эстонии в другую страну. Например, в Англию.

Часть дома построена из дерева, часть - из блоков FIBO. Отапливается дом воздушно-тепловым насосом и камином, а чтобы было тепло ногам, есть и подогрев полов.

Расходы по содержанию дома невелики: не более 170 евро зимой и примерно 50 евро летом. На участке есть прелестная летняя кухня и два сарая для хранения садового инвентаря.