вторник, 10 апреля 2018 г.
“Еда в Рийгикогу на грани провала первокурсника кулинарного училища” Кармо Тюйр
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  • Галерея: дом, находящийся то ли в Англии, то ли в Пирита, ищет новых хозяев

Галерея: дом, находящийся то ли в Англии, то ли в Пирита, ищет новых хозяев

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Пятикомнатный двухэтажный дом площадью 178 м2 построенный в 2002 году, не остался без внимания журналов об интерьерах, пишет портал Kodu.

Всего десять минут на машине от центра Таллинна, и вы оказываетесь в совершенно другой, не похожей на городскую, атмосфере. И вообще, переноситесь из Эстонии в другую страну. Например, в Англию.

Часть дома построена из дерева, часть - из блоков FIBO. Отапливается дом воздушно-тепловым насосом и камином, а чтобы было тепло ногам, есть и подогрев полов.

Расходы по содержанию дома невелики: не более 170 евро зимой и примерно 50 евро летом. На участке есть прелестная летняя кухня и два сарая для хранения садового инвентаря. 

Больше информации - ЗДЕСЬ.

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