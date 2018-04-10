Благодаря острой конкуренции на рынке недвижимости появился новый портал объявлений

«Желающим купить недвижимость был нужен новый портал. Или еще один портал. Или более удобный портал. Кстати, вы можете найти на нашем портале послезавтрашние объявления! Как так? А очень просто: на Kinnisvara24 новые объявления публикуются на 48 часов раньше, чем у конкурентов, – рассказал руководитель нового портала Пааво Хейль. – Поиск объекта с мобильного телефона тоже очень прост. А фильтр „жилье вокруг меня“ показывает объекты в радиусе двух километров. Есть и другие новинки. Например, поиск маклера или выбор объекта на карте».