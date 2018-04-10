Если вы не сделали это в прошлом году: преображаем старую дачу

Начните сейчас, и к лету у вас уже будет готово место для семейного отдыха.

Осмотрите и освежите фасад

Раньше дачи часто строили из деревянного бруса. Их полезно обработать специальной пропиткой для теплоизоляции и защиты от гниения. Если стены кирпичные — не лишним будет их оштукатурить. Это минимальные и самые дешевые способы освежить фасад дома.

Обработайте щели и внутренние швы

В деревянных домах щели могут появиться не только на фасаде. Внутренние швы тоже нужно обрабатывать и заделывать.

Обновите отделку стен

Новая краска или обои — самый простой способ обновить стены. Вот, например, старая дача, обшитая внутри натуральной вагонкой. Раньше, чтобы покрасить такое покрытие, нужно было перед покраской удалять с досок лак и шлифовать их. Сегодня на рынке строительных материалов есть краски, которые позволяют перекрыть цвет вагонки без подготовительных работ.

Почините напольное покрытие

Перестилать пол не так просто, как покрасить стены новой краской. Если это возможно, попробуйте спасти старое покрытие вместо того, чтобы класть новое. Загородную дачу преобразят деревянные полы. Чтобы продлить им жизнь, заделайте появившиеся зазоры между брусьями и избавьтесь от дефектов.

Преобразите старую мебель

На даче часто доживает свой век старая мебель. Самый дряхлые и негодные предметы придется выбросить. Но если вы - обладатель винтажных вещей, которые передавались из поколения в поколение, лучше приложить немного усилий и починить их. Винтаж добавит домашнего уюта и даже шика интерьеру.

Мыслите творчески!

Подарить старой даче вторую жизнь без серьезных инвестиций поможет нестандартный подход. Так, шторами могут стать скатерти, а стену украсят семейные фото в винтажных рамах.