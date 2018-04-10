вторник, 10 апреля 2018 г.
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
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  • Галерея: саперы проверяют в Мустамяэ подозрительный предмет

Галерея: саперы проверяют в Мустамяэ подозрительный предмет

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Сегодня вечером в Спасательный департамент поступил вызов на автобусную остановку Лехола в Мустамяэ, где была обнаружена подозрительная вещь, передает Postimees.

По словам пресс-секретаря полиции, речь идет о сумке или чемодане, которую отправились проверять саперы Спасательного департамента.

Полиция оградила зону возможной опасности и посторонних туда не пускает.

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