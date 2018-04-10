Галерея: саперы проверяют в Мустамяэ подозрительный предмет

Rus.Postimees.ee112Галерея: саперы проверяют в Мустамяэ подозрительный предметГалерея: саперы проверяют в Мустамяэ подозрительный предметRus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать10 апреля 2018 г., 21:53Сегодня вечером в Спасательный департамент поступил вызов на автобусную остановку Лехола в Мустамяэ, где была обнаружена подозрительная вещь, передает Postimees.По словам пресс-секретаря полиции, речь идет о сумке или чемодане, которую отправились проверять саперы Спасательного департамента.Полиция оградила зону возможной опасности и посторонних туда не пускает.вызовмустамяэполициясаперысумка