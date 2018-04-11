В Йыхви в резко затормозившем автобусе пострадали три человека

В 15.45 у дома номер 9 по улице Раквере неизвестный водитель на неустановленном автомобиле не уступил дорогу выезжавшему от остановки автобусу Irisbus Crossway, который вел 58-летний мужчина, сообщили BNS из МВД.

В резко затормозившем автобусе упали пассажиры, три из них — женщины 85, 65 и 63 лет — были доставлены на медосмотр в Ида-Вирускую центральную больницу.