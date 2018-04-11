В Йыхви в резко затормозившем автобусе пострадали три человека
11 апреля 2018 г., 8:20
Во вторник во второй половине дня в Йыхви в резко затормозившем автобусе пострадали три пассажирки.
В 15.45 у дома номер 9 по улице Раквере неизвестный водитель на неустановленном автомобиле не уступил дорогу выезжавшему от остановки автобусу Irisbus Crossway, который вел 58-летний мужчина, сообщили BNS из МВД.
В резко затормозившем автобусе упали пассажиры, три из них — женщины 85, 65 и 63 лет — были доставлены на медосмотр в Ида-Вирускую центральную больницу.