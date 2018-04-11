Необоснованно применивший силу нарвский полицейский надеется на оправдание в Госсуде

Защитник Лохка, присяжный адвокат Танель Мяллас, подал в Государственный суд кассационную жалобу на решение Тартуского окружного суда от 8 марта, пишет rus.err.ee.

Государственный суд пока не занял позицию по кассации.

Согласно обвинению, 17 сентября 2016 года, Мартин Лохк, выполняя свои должностные обязанности, прибыл по вызову в один из баров Нарва-Йыэсуу, где необоснованно и незаконно применил силу в отношении 30-летнего мужчины, причинив тем самым потерпевшему легкие телесные повреждения.