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  • Необоснованно применивший силу нарвский полицейский надеется на оправдание в Госсуде

Необоснованно применивший силу нарвский полицейский надеется на оправдание в Госсуде

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ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Оштрафованный в ноябре прошлого года на 2910 евро за превышение власти патрульный полицейский Мартин Лохк надеется на свое оправдание в Государственном суде.

Защитник Лохка, присяжный адвокат Танель Мяллас, подал в Государственный суд кассационную жалобу на решение Тартуского окружного суда от 8 марта, пишет rus.err.ee.

Государственный суд пока не занял позицию по кассации.

Согласно обвинению, 17 сентября 2016 года, Мартин Лохк, выполняя свои должностные обязанности, прибыл по вызову в один из баров Нарва-Йыэсуу, где необоснованно и незаконно применил силу в отношении 30-летнего мужчины, причинив тем самым потерпевшему легкие телесные повреждения.

Потерпевший не оказывал никакого сопротивления, поэтому действия чиновника полиции были непропорциональными и, учитывая конкретные обстоятельства, необязательными, говорится в материалах обвинения.

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