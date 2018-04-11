Необоснованно применивший силу нарвский полицейский надеется на оправдание в Госсуде

Оштрафованный в ноябре прошлого года на 2910 евро за превышение власти патрульный полицейский Мартин Лохк надеется на свое оправдание в Государственном суде.
Защитник Лохка, присяжный адвокат Танель Мяллас, подал в Государственный суд кассационную жалобу на решение Тартуского окружного суда от 8 марта, пишет rus.err.ee.
Государственный суд пока не занял позицию по кассации.
Согласно обвинению, 17 сентября 2016 года, Мартин Лохк, выполняя свои должностные обязанности, прибыл по вызову в один из баров Нарва-Йыэсуу, где необоснованно и незаконно применил силу в отношении 30-летнего мужчины, причинив тем самым потерпевшему легкие телесные повреждения.
Потерпевший не оказывал никакого сопротивления, поэтому действия чиновника полиции были непропорциональными и, учитывая конкретные обстоятельства, необязательными, говорится в материалах обвинения.