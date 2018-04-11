Южная Корея и Япония договариваются о тесном сотрудничестве по северокорейской ядерной проблеме

Переговоры южнокорейского министра иностранных дел Кан Гён Хва с ее японским коллегой Таро Коно прошли в среду в Сеуле.

"Ввиду подготовки саммитов с участием Северной Кореи, которые могут стать переломным моментом в достижении денуклеаризации, мы надеемся на сотрудничество (с Японией - ИФ), чтобы достичь цели - мирно решить ядерную северокорейскую проблему и установить мир", - сказала глава МИД Южной Кореи.

В свою очередь, Таро Коно отметил, что в Токио готовы тесно сотрудничать с Южной Кореей в решении северокорейской ядерной проблемы. При этом он позитивно оценил действия Сеула, которые, по его словам, способствовали установлению мирного настроения на Корейском полуострове.

Межкорейский саммит запланирован на 27 апреля. Встреча между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и северокорейским лидером Ким Чен Ыном станет третьим подобным мероприятиям в истории со времен окончания корейской войны в 1953 году.