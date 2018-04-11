Водители, внимание! В Таллинне возобновляется ремонт улицы Вабаыхукооли

Ремонт начался в сентябре прошлого года, но на зиму его пришлось прервать. Теперь работы продлятся до 15 мая.

В ходе реконструкции будет приведена в порядок двухрядная проезжая часть шириной 6,5 м, со стороны домов с четными номерами будет проложен двухметровой ширины тротуар и созданы 16 мест для стоянки автомобилей, а также ливневая канализация и пр. Общая стоимость работ – примерно 1,18 миллиона евро.