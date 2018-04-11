среда, 11 апреля 2018 г.
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Водители, внимание! В Таллинне возобновляется ремонт улицы Вабаыхукооли

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Ремонт дорог. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Погодные условия позволяют возобновить с 12 апреля реконструкцию участка улицы Вабаыхукооли между улицами Козе и Рахвакооли. На этом участке будут также проложены канализационные трассы, передает Раэпресс.

Ремонт начался в сентябре прошлого года, но на зиму его пришлось прервать. Теперь работы продлятся до 15 мая.

В ходе реконструкции будет приведена в порядок двухрядная проезжая часть шириной 6,5 м, со стороны домов с четными номерами будет проложен двухметровой ширины тротуар и созданы 16 мест для стоянки автомобилей, а также ливневая канализация и пр. Общая стоимость работ – примерно 1,18 миллиона евро.

В зоне работ скорость ограничена 30 км/ч.

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