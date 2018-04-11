В Эстонии число жертв гриппа выросло до 74

На прошлой неделе к врачу с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей обратились 5258 человек, из них 44% были дети, сообщил в среду Департамент здоровья.

Общее число заболевших за неделю снизилось на 3%, но заболеваемость гриппом сократилась на 18%.

"Интенсивность заболеваемости гриппом сейчас можно оценить как низкую, но распространение вируса по-прежнему остается широким", - сказала специалист по гриппу из Департамента здоровья Ольга Садикова.