В Эстонии число жертв гриппа выросло до 74
11 апреля 2018 г., 19:30
С начала сезона заболеваемости гриппом в Эстонии от вызванных этим вирусом осложнений скончались 74 человека, передает Rus.Err.
На прошлой неделе к врачу с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей обратились 5258 человек, из них 44% были дети, сообщил в среду Департамент здоровья.
Общее число заболевших за неделю снизилось на 3%, но заболеваемость гриппом сократилась на 18%.
"Интенсивность заболеваемости гриппом сейчас можно оценить как низкую, но распространение вируса по-прежнему остается широким", - сказала специалист по гриппу из Департамента здоровья Ольга Садикова.
Лабораторное подтверждение на прошлой неделе получили 362 вируса гриппа, из них 231 были вирусами гриппа А, 131 – гриппа В.