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В Эстонии число жертв гриппа выросло до 74

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Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: ELMO RIIG/SAKALA

С начала сезона заболеваемости гриппом в Эстонии от вызванных этим вирусом осложнений скончались 74 человека, передает Rus.Err.

На прошлой неделе к врачу с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей обратились 5258 человек, из них 44% были дети, сообщил в среду Департамент здоровья.

Общее число заболевших за неделю снизилось на 3%, но заболеваемость гриппом сократилась на 18%.

"Интенсивность заболеваемости гриппом сейчас можно оценить как низкую, но распространение вируса по-прежнему остается широким", - сказала специалист по гриппу из Департамента здоровья Ольга Садикова.

Лабораторное подтверждение на прошлой неделе получили 362 вируса гриппа, из них 231 были вирусами гриппа А, 131 – гриппа В.

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