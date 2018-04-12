Британская полиция опубликовала заявление Юлии Скрипаль: посольство РФ не верит в его подлинность

Британская полиция опубликовала новое заявление от имени Юлии Скрипаль, которая, по информации Лондона, была отравлена в городе Солсбери вместе со своим отцом, бывшим двойным агентом Сергеем Скрипалем. Дочь экс-полковника ГРУ подтвердила, что ее выписали из больницы. Вместе с тем Юлия Скрипаль отметила, что все еще страдает от действия примененного против нее отравляющего нервно-паралитического вещества. Сергей Скрипаль серьезно болен и остается в больнице, сообщила также его дочь.
Заявление от имени Юлии Скрипаль появилось вечером 11 апреля на сайте полиции Лондона. Там отметили, что дочь Скрипаля продолжает получать поддержку полиции и после выписки из больницы, пишет Newsru.com.
Юлия Скрипаль сообщила, что была выписана из районной больницы Солсбери 9 апреля. "Я оставила отца на попечении, и он все еще серьезно болен. Я тоже все еще страдаю от воздействия нервного агента, примененного против нас", - пожаловалась дочь Скрипаля.
Также в своем заявлении Юлия Скрипаль отмечает, что ее жизнь полностью изменилась после инцидента в Солсбери. "И я пытаюсь смириться с моими перспективами, а также оправиться от этой атаки на меня", - говорится в сообщении на сайте полиции.
По словам Юлии Скрипаль, у нее есть доступ к специально обученным офицерам полиции, которые заботятся о ее безопасности и разъясняют суть проводимых следственных действий.
Дочь Скрипаля отказалась от помощи посольства РФ в Британии и контактов с двоюродной сестрой
Также дочь Скрипаля подтвердила, что посольство РФ в Британии предложило ей любую возможную помощь. Но пока девушка не хочет ей воспользоваться. "В настоящий момент я не хочу воспользоваться их услугами, но, если я передумаю, я знаю, как с ними связаться", - говорится в заявлении от имени Юлии Скрипаль.
Дочь экс-полковника ГРУ выразила надежду, что даст полное интервью для СМИ, как только ее здоровье окрепнет. При этом девушка отметила, что ее самочувствие постепенно улучшается, но она еще недостаточно "сильна". Дочь Скрипаля попросила, чтобы никто не выступал от ее имени или от имени ее отца.
Свою двоюродную сестру Викторию она поблагодарила за заботу, но попросила не навещать и не пытаться вступить в контакт в настоящее время. "Ее мнения и утверждения не являются моими или моего отца", - подчеркнула Юлия Скрипаль.
Накануне британский таблоид The Sun опубликовал видео, на котором Юлия Скрипаль якобы выходит из больницы в Солсбери. При этом издание сообщило, что после выписки дочь экс-шпиона доставили в госпиталь, расположенный на военной базе. В публикации отмечалось, что эффекты от использованного против Скрипалей нервно-паралитического газа могут снова проявиться в любой момент, поэтому наблюдение за здоровьем пострадавшей продолжается.
При этом двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория в комментарии РБК сказала, что на опубликованном The Sun видео запечатлен другой человек. "Это не она. Во-первых, у Юли рост 178 см, а на видео низкая и сгорбленная девушка. Во-вторых, у нее удлиненное каре, но не до плеч, и у нее было сделано мелирование, она сейчас более светлая. По походке тоже не похожа", - пояснила племянница Скрипаля.
Напомним, что Виктория Скрипаль собиралась отправиться в Британию, чтобы навестить свою двоюродную сестру, но ей отказали в выдаче визы. На этом фоне источник ВВС в британском правительстве высказывал предположение, что "Россия использует Викторию как пешку".
10 апреля директор Salisbury District Hospital Кристин Бланшард сообщила, что Юлия Скрипаль выписана из окружной больницы Солсбери. Глава медучреждения отметила, что на этом лечение дочери Скрипаля не заканчивается.
66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия попали в больницу более месяца назад после того, как 4 марта их обнаружили без сознания на скамейке в Солсбери. Они оба были в коме.
По данным британских властей, Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", произведенным в СССР. Разработчик "Новичка" в интервью The Bell утверждал, что антидота для этих веществ нет и что Скрипали "с долей вероятности, близкой к 100%", умрут.
Однако в конце марта Юлия пришла в сознание и начала разговаривать. В конце прошлой недели врачи Salisbury District Hospital сообщали, что пошел на поправку и ее отец.
В Москве обвинения в причастности к отравлению Скрипалей отрицают. Власти РФ неоднократно требовали от Лондона прямых доказательств того, что Скрипали действительно были отравлены "Новичком".
Посольство РФ в Лондоне не поверило в подлинность заявления британской полиции от имени Юлии Скрипаль
Посольство РФ в Лондоне скептически отнеслось к опубликованному Скотленд-Ярдом новому заявлению от имени Юлии Скрипаль, которая, по информации британских властей, была отравлена в городе Солсбери вместе со своим отцом, бывшим двойным агентом Сергеем Скрипалем.
"С интересом ознакомились с опубликованным на сайте Скотленд-Ярда заявлением якобы от имени Юлии Скрипаль. Если все изложенное в нем - правда, остается только порадоваться за нашу соотечественницу. Однако в условиях невозможности убедиться в этом на практике публикация Лондонской полиции вызывает больше вопросов, чем ответов", - говорится в заявлении российских дипломатов.
В российской дипмиссии с сомнением относятся к тому, что сообщение, обнародованное Лондоном, действительно исходит от Юлии Скрипаль. Дипломаты обратили внимание на то, что текст послания "явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром - консулами, журналистами, родственниками".
В посольстве удивились тезису о том, что у Юлии есть доступ к друзьям и семье. Дипломаты отмечают, что, по данным российской стороны, более близких родственников, чем Виктория Скрипаль, которой Великобритания отказалась выдавать визу, и Елены Скрипаль (матери Сергея Скрипаля и бабушки Юлии), у женщины нет.
"Особенно изумляет, что тезис "никто не говорит от моего имени" содержится в заявлении, которое не зачитывается, к примеру, на камеру самой Юлией, а публикуется на сайте Скотленд-Ярда", - выразили удивление в российском посольстве.
"Иными словами, опубликованный документ лишь укрепляет опасения, что мы имеем дело с насильственной изоляцией российской гражданки. Если британские власти хотят убедить общественность в обратном, им надлежит срочно предъявить наглядные доказательства того, что с Юлией все хорошо и она не лишена свободы", - резюмировали дипломаты.