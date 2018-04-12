Британская полиция опубликовала заявление Юлии Скрипаль: посольство РФ не верит в его подлинность

Заявление от имени Юлии Скрипаль появилось вечером 11 апреля на сайте полиции Лондона. Там отметили, что дочь Скрипаля продолжает получать поддержку полиции и после выписки из больницы, пишет Newsru.com.

Юлия Скрипаль сообщила, что была выписана из районной больницы Солсбери 9 апреля. "Я оставила отца на попечении, и он все еще серьезно болен. Я тоже все еще страдаю от воздействия нервного агента, примененного против нас", - пожаловалась дочь Скрипаля.

Также в своем заявлении Юлия Скрипаль отмечает, что ее жизнь полностью изменилась после инцидента в Солсбери. "И я пытаюсь смириться с моими перспективами, а также оправиться от этой атаки на меня", - говорится в сообщении на сайте полиции.

По словам Юлии Скрипаль, у нее есть доступ к специально обученным офицерам полиции, которые заботятся о ее безопасности и разъясняют суть проводимых следственных действий.

Дочь Скрипаля отказалась от помощи посольства РФ в Британии и контактов с двоюродной сестрой

Также дочь Скрипаля подтвердила, что посольство РФ в Британии предложило ей любую возможную помощь. Но пока девушка не хочет ей воспользоваться. "В настоящий момент я не хочу воспользоваться их услугами, но, если я передумаю, я знаю, как с ними связаться", - говорится в заявлении от имени Юлии Скрипаль.

Дочь экс-полковника ГРУ выразила надежду, что даст полное интервью для СМИ, как только ее здоровье окрепнет. При этом девушка отметила, что ее самочувствие постепенно улучшается, но она еще недостаточно "сильна". Дочь Скрипаля попросила, чтобы никто не выступал от ее имени или от имени ее отца.

Свою двоюродную сестру Викторию она поблагодарила за заботу, но попросила не навещать и не пытаться вступить в контакт в настоящее время. "Ее мнения и утверждения не являются моими или моего отца", - подчеркнула Юлия Скрипаль.

Накануне британский таблоид The Sun опубликовал видео, на котором Юлия Скрипаль якобы выходит из больницы в Солсбери. При этом издание сообщило , что после выписки дочь экс-шпиона доставили в госпиталь, расположенный на военной базе. В публикации отмечалось, что эффекты от использованного против Скрипалей нервно-паралитического газа могут снова проявиться в любой момент, поэтому наблюдение за здоровьем пострадавшей продолжается.

При этом двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория в комментарии РБК сказала, что на опубликованном The Sun видео запечатлен другой человек. "Это не она. Во-первых, у Юли рост 178 см, а на видео низкая и сгорбленная девушка. Во-вторых, у нее удлиненное каре, но не до плеч, и у нее было сделано мелирование, она сейчас более светлая. По походке тоже не похожа", - пояснила племянница Скрипаля.