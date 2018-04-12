Эстония планирует внести вклад в операцию в Мали

В Рийгикогу прошел первое чтение проект, позволяющий Силам обороны Эстонии отправить до 50 военнослужащих действительной службы в Республику Мали для участия во французской военной операции «Бархан».

"Эстония активно участвовала в международных военных операциях после восстановления своей независимости, посредством чего укрепила также нашу собственную безопасность“, – сказал министр обороны Юрий Луйк. - Это способствовало становлению Эстонии в качестве солидарного и надежного союзника, с позицией которого считаются".

Эстония планирует участвовать в операции «Бархан» со своим пехотным подразделением в составе до 50 человек личного состава на бронетранспортерах и средствами поддержки. Задача отряда может заключаться в охране войск, предусматривающем как сторожевое охранение, так и патрулирование прилегающей территории. Отряд, сформированный на основе скаутского батальона, может войти в состав французской части и расположиться на полевой базе Гао в Мали, говорится в пресс-релизе.

По словам Луйка, вклад Эстонии в возглавляемую Францией операцию сделает двусторонние отношения еще более близкими, а также укрепит позицию Эстонии по вопросам безопасности как в НАТО, так и в Европейском Союзе.

"События в Африке влияют на всех нас, поэтому исходящие с юга угрозы нельзя перекладывать на плечи лишь близлежащих государств. Франция также относится к безопасности нашего региона как к нашей общей заботе, и со следующего года присоединится к союзнической группировке, дислоцированной в Тапа", – отметил министр обороны Луйк.