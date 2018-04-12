Правительство освободит от должности канцлера Министерства культуры

Об этом сообщила пресс-служба правительства, отметив, что кабинет министров поддержал предложение министра культуры Индрека Саара освободить Пааво Ныгене от должности по его собственному желанию с 30 апреля. С 1 мая этого года Ныгене приступит к работе в должности председателя правления судовой компании AS Tallink Grupр.

Ныгене находится в должности канцлера Министерства культуры с 1 января 2013 года, свой нынешний пост он покинет непосредственно перед переходом на новое место работы. До того Ныгене руководил крупнейшим в Эстонии театром «Ванемуйне» в Тарту, а также занимался частным предпринимательством.

Ныгене является также членом совета вещательной корпорации Eesti Rahvusringhääling и членом совета Национальной оперы «Эстония», кроме того, он возглавляет советы таких целевых учреждений как SA Eesti Kunstimuuseum, SA Eesti Kontsert, SA Eesti Draamateater, SA Teater Vanemuine и SA Eesti Filmi Instituut.