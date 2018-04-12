Германия отказалась играть активную роль в военной акции США в Сирии

Германия "не будет играть активную роль" в каком бы то ни было военном ответе США на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе. Об этом в четверг, 12 апреля, в интервью DW заявил новый координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер.
Вместе с тем назначенный накануне координатор отношений с США высказался в поддержку ответной акции на предполагаемое использование химического оружия правительством сирийского президента Башара Асада.
"Необходимо дать ответ на убийство большого числа людей включая женщин и детей в сирийской Думе. Режим Асада, также как и Россия, должны это понимать", - подчеркнул он. При этом военная операция в Сирии будет "крайней мерой", считает Байер.
Надежда на дипломатическое решение
Одновременно он выразил надежду, что Совет Безопасности ООН предпримет очередную попытку разрешить ситуацию дипломатическим путем прежде чем будет начата какая-либо военная акция. Байер также напомнил, что США по-прежнему являются важнейшим партнером Германии и Европы.
11 апреля Трамп сделал резкое заявление, пригрозив России ракетным ударом в Сирии. "Россия обещает сбить любые ракеты, выпущенные по Сирии. Россия, готовься, потому что они прилетят: хорошие, новые и "умные"!", - написал хозяин Белого дома в Twitter, отреагировав на высказывания российского посла в Ливане Александра Засыпкина о готовности Москвы сбить ракеты ВВС США в случае удара по Сирии.