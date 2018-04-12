Германия отказалась играть активную роль в военной акции США в Сирии

Вместе с тем назначенный накануне координатор отношений с США высказался в поддержку ответной акции на предполагаемое использование химического оружия правительством сирийского президента Башара Асада.

"Необходимо дать ответ на убийство большого числа людей включая женщин и детей в сирийской Думе. Режим Асада, также как и Россия, должны это понимать", - подчеркнул он. При этом военная операция в Сирии будет "крайней мерой", считает Байер.

Надежда на дипломатическое решение

Одновременно он выразил надежду, что Совет Безопасности ООН предпримет очередную попытку разрешить ситуацию дипломатическим путем прежде чем будет начата какая-либо военная акция. Байер также напомнил, что США по-прежнему являются важнейшим партнером Германии и Европы.