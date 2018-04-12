четверг, 12 апреля 2018 г.
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Министры перед началом обсуждения бюджетной стратегии: будем копить резервы

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Пресс-конференция правительства.

ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Перед началом двухдневного обсуждения бюджетной стратегии премьер-министр Юри Ратас и министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский заверили, что теперь ясно, что в будущем году государство начнет собирать большие резервы, пишет Postimees.

После обеда правительство собралось на мызе Сагади, чтобы в ходе двухдневного обсуждения составить стратегию государственного бюджета на 2019-2022 годы. Это обещает быть более напряженным, чем можно было предположить, учитывая экономическое положение и практику последних лет.

На сегодняшней пресс-конференции правительства Ратас сказал, что при составлении бюджетной стратегии учитываются принципы фискальной политики, что чем лучше идут дела в экономике, тем более жесткие решения нужно принимать.

Ратас добавил, что, конечно, будет пересмотрена акцизная политика, и в больше объеме, чем только в плане алкогольной политики. Также он пообещал, что в последующие годы государственные инвестиции будут больше прежних.

«Все наши решения исходят из желания увеличить численность населения Эстонии, поднять благосостояние и связи общества и поддержать рост экономики», - сказал Ратас.

Осиновский также добавил, что во время быстрого экономического роста важно собирать резервы: «Уже сегодня ясно, что нам удастся составить бюджет будущего года с реальным профицитом». Он добавил, что в то же время изаскивается возможность учесть приоритеты разных министерств.

Какие есть приоритеты?

Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас считает важным, чтобы готовящаяся бюджетная стратегия привела к росту благосостояния как можно большего количества людей: показала направление, что безопасность в Эстонии повышается, и помогла росту экономики. Из конкретных тем Ратас привел в пример: экономический рост, благосостояние людей, социальное страхование, различные социальные темы, внутренняя безопасность и сфера обороны.

Председатель Социал-демократической партии Эстонии, министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский объяснил, что соцдемы в этот году сделали своим приоритетом внутреннюю безопасность. Чтобы сохранить и развить профессиональные кадры в полиции и погранохране, повышение зарплат является очень важным. Кроме того, важны вопросы дигитализации инноваций в науке.

Входящий в IRL министр юстиции Урмас Рейсалу отметил, что национальная безопасность должна быть центральным приоритетом: военная боеготовность страны и внутренняя безопасность. Второй важной темой он назвал избежание введения новых налогов: «Мы не фанаты новых налогов».

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