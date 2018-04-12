Министры перед началом обсуждения бюджетной стратегии: будем копить резервы

Перед началом двухдневного обсуждения бюджетной стратегии премьер-министр Юри Ратас и министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский заверили, что теперь ясно, что в будущем году государство начнет собирать большие резервы, пишет Postimees.
После обеда правительство собралось на мызе Сагади, чтобы в ходе двухдневного обсуждения составить стратегию государственного бюджета на 2019-2022 годы. Это обещает быть более напряженным, чем можно было предположить, учитывая экономическое положение и практику последних лет.
На сегодняшней пресс-конференции правительства Ратас сказал, что при составлении бюджетной стратегии учитываются принципы фискальной политики, что чем лучше идут дела в экономике, тем более жесткие решения нужно принимать.
Ратас добавил, что, конечно, будет пересмотрена акцизная политика, и в больше объеме, чем только в плане алкогольной политики. Также он пообещал, что в последующие годы государственные инвестиции будут больше прежних.
«Все наши решения исходят из желания увеличить численность населения Эстонии, поднять благосостояние и связи общества и поддержать рост экономики», - сказал Ратас.
Осиновский также добавил, что во время быстрого экономического роста важно собирать резервы: «Уже сегодня ясно, что нам удастся составить бюджет будущего года с реальным профицитом». Он добавил, что в то же время изаскивается возможность учесть приоритеты разных министерств.
Какие есть приоритеты?
Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас считает важным, чтобы готовящаяся бюджетная стратегия привела к росту благосостояния как можно большего количества людей: показала направление, что безопасность в Эстонии повышается, и помогла росту экономики. Из конкретных тем Ратас привел в пример: экономический рост, благосостояние людей, социальное страхование, различные социальные темы, внутренняя безопасность и сфера обороны.
Председатель Социал-демократической партии Эстонии, министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский объяснил, что соцдемы в этот году сделали своим приоритетом внутреннюю безопасность. Чтобы сохранить и развить профессиональные кадры в полиции и погранохране, повышение зарплат является очень важным. Кроме того, важны вопросы дигитализации инноваций в науке.
Входящий в IRL министр юстиции Урмас Рейсалу отметил, что национальная безопасность должна быть центральным приоритетом: военная боеготовность страны и внутренняя безопасность. Второй важной темой он назвал избежание введения новых налогов: «Мы не фанаты новых налогов».