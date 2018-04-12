Министры перед началом обсуждения бюджетной стратегии: будем копить резервы

Какие есть приоритеты?

Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас считает важным, чтобы готовящаяся бюджетная стратегия привела к росту благосостояния как можно большего количества людей: показала направление, что безопасность в Эстонии повышается, и помогла росту экономики. Из конкретных тем Ратас привел в пример: экономический рост, благосостояние людей, социальное страхование, различные социальные темы, внутренняя безопасность и сфера обороны.

Председатель Социал-демократической партии Эстонии, министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский объяснил, что соцдемы в этот году сделали своим приоритетом внутреннюю безопасность. Чтобы сохранить и развить профессиональные кадры в полиции и погранохране, повышение зарплат является очень важным. Кроме того, важны вопросы дигитализации инноваций в науке.

Входящий в IRL министр юстиции Урмас Рейсалу отметил, что национальная безопасность должна быть центральным приоритетом: военная боеготовность страны и внутренняя безопасность. Второй важной темой он назвал избежание введения новых налогов: «Мы не фанаты новых налогов».