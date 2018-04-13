Галерея: стильная квартира в Москве на французский манер

Квартира, с интерьером которой знакомит нас InMyRoom, предназначена не для постоянного проживания: заказчики — супруги, которые бывают в Москве по долгу службы. Основной задачей дизайнера Марины Филипповой было создать удобную функциональную планировку.
Поскольку заказчикам хотелось получить спокойный интерьер, в котором чувствуется много воздуха, самой удобной планировкой оказалась анфилада.
Пространство кухни-столовой отделено от гостиной большим проемом, а спальня от гостиной - распашными дверями. Такие же двустворчатые двери ведут в прихожую.
Чтобы придать пространству более классический вид, создали иллюзию толстых стен, как в старых домах. На самом деле в толще стен между комнатами прячутся стеллажи для книг и платяные шкафы. Для крупногабаритных предметов в квартире есть кладовка.
На стенах и потолке — гипсовая лепнина. «Чтобы она не смотрелась слишком архаично, мы немного поиграли с объемами привычных классических составляющих», — объясняет дизайнер.
На дверях — старинные латунные ручки, которые использовались в старинных особняках в России в начале прошлого века. Обстановка собрана из предметов разных эпох.
Зеркала, расположенные на одной оси, связывают гостиную и кухню-столовую и в то же время раздвигают пространство: невольно думаешь, нет ли в анфиладе еще одной комнаты?