Галерея: стильная квартира в Москве на французский манер

Поскольку заказчикам хотелось получить спокойный интерьер, в котором чувствуется много воздуха, самой удобной планировкой оказалась анфилада.

Пространство кухни-столовой отделено от гостиной большим проемом, а спальня от гостиной - распашными дверями. Такие же двустворчатые двери ведут в прихожую.

Чтобы придать пространству более классический вид, создали иллюзию толстых стен, как в старых домах. На самом деле в толще стен между комнатами прячутся стеллажи для книг и платяные шкафы. Для крупногабаритных предметов в квартире есть кладовка.

На стенах и потолке — гипсовая лепнина. «Чтобы она не смотрелась слишком архаично, мы немного поиграли с объемами привычных классических составляющих», — объясняет дизайнер.

На дверях — старинные латунные ручки, которые использовались в старинных особняках в России в начале прошлого века. Обстановка собрана из предметов разных эпох.