Эвелин Митт: «Заметить поезд? Нет, пусть поезд заметит нас!»

Я избегаю просмотра передачи «Возможно только в России», потому что не могу ни понять, ни принять те глупости, которые там показываются, откуда берется столько безрассудных людей. Но мне все больше кажется, что то, что происходит каждый день у нас на дорогах, нисколько не отличается от этой телепередачи.

Пренебрежения стало непозволительно много, и что еще грустнее, больше всего страдает не виновник происшествия, а все вокруг: машинист поезда, пассажиры поезда, сам поезд, железнодорожная компания, близкие пострадавших, а также репутация нашего народа в целом. Никто не понимает, что происходит в голове этого безрассудного человека.

Машины умнее людей

Совсем недавно общественность потрясло еще одно происшествие, когда самоуправляемый автомобиль сбил пешехода, последний скончался от полученных повреждений. Люди мотают головой, поднимают шум и находятся в страхе. Для чего вообще нужны эти роботы и самоуправляемые автомобили, они же представляют собой опасность! Так ведь?

А вы знаете, что самоуправляемые автомобили запрограммированы быть намного умнее, чем могут быть вообще некоторые люди. Безусловно, ужасно, что такая авария произошла, но я совершено уверена, что в этом случае будет найдена причина произошедшего, и ошибка в программе будет устранена.

Но что делать с тем человеком, который добровольно и безрассудно проезжает или переходит железнодорожные пути перед поездом? Какую ошибку искать в той голове и как ее исправлять? Понять, что происходит в мозгу человека и перепрограммировать это, совсем не представляется решаемой задачей. По сравнению с этим, самоуправляемое транспортное средство с возможностью перепрограммирования кажется достаточно безопасным решением в будущем.

Кампания по безопасности нового типа

Представьте себе картину, если бы поезда были самоуправляемыми и издалека с помощью инфракрасных камер определяли бы тело человека, вычисляли бы скорость и направление его движения. Или еще лучше, определяли бы его личность, проделывали бы калькуляцию его возможного поведения и при необходимости заранее останавливались.

За то время, пока самоуправляемый поезд распознает опасность и остановится, этот человек успеет только подумать – я успею перебежать. Таким образом, в будущем у таких людей будет большая вероятность спастись, не благодаря самим себе, потому что дурость не лечится, а благодаря поезду, который думает сам.