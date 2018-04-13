Клиент, серьезно повредивший ногу, добился через суд компенсации от автозаправки

Сам инцидент произошел два года назад в Нарве на автозаправочной станции Circle K, расположенной на Таллиннском шоссе. Клиент вышел из расположенного на территории автозаправки магазина, держа в руках два хот-дога, стаканчик с кофе и пончики, и направился в сторону своей машины, но поскользнулся и упал рядом со въездом в автоматическую мойку. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, где была диагностирована серьезная травма. В тот же день ему была сделана операция. Пострадавшему пришлось на протяжении трех месяцев поочередно носить гипс и ортез.

Пострадавший обратился в суд, так как хотел взыскать с автозаправки 5000 евро (недополученная зарплата и неимущественный ущерб). Большую часть этой сумму - 4473 евро - составлял неимущественный ущерб.

Продавец топлива не согласился с заявлением, что дорога была скользкой, так как, согласно прогнозу погоду, 13 марта 2015 года в Нарве температура воздуха составляла 7,6 градуса, поэтому никакого льда на дороге не могло быть. Если же асфальт был просто влажным, то клиент должен был быть внимательнее и смотреть под ноги, сочли в Circle K.

В феврале прошлого года Вируский уездный суд не удовлетворил иск потерпевшего.

Истец не был доволен решением суда первой инстанции, поэтому подал апелляцию в Тартуский окружной суд, который принял совершенно противоположное решение. Суд счел, что автозаправочная станция обязана обеспечить безопасные условия для передвижения клиентов по ее территории.