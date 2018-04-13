пятница, 13 апреля 2018 г.
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  • Суд вынес приговор мужчине, который избивал свою мать и отбирал у нее пенсию

Суд вынес приговор мужчине, который избивал свою мать и отбирал у нее пенсию

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Кулак. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kiyoshi Takahase Segundo/PhanterMedia/Scanpix

Сегодня Пярнуский уездный суд приговорил к пяти годам тюремного заключения 49-летнего Тоомаса, который был признан виновным в ограблении и неоднократном избиении своей пожилой матери. Также он напал на помогавшую его матери соседку, пишет Pärnu Postimees.

Согласно обвинению, в прошлом году Тоомас неоднократно избивал мать руками и ногами. Он также напал на соседку, которая пришла помочь его матери, столкнув ее с кушетки так, что она ударилась головой о тумбочку. Кроме того, Тоомас обвиняется в том, что он отбирал у матери пенсию, применяя при этом насилие.

Обвиняемый признал свою вину частично, заявив, что ударил мать только один раз.

Однако суд не нашел смягчающих обстоятельств. Что касается того, что Тоомас отбирал у матери пенсию, то, по его словам, пожилая женщина не воспринимала это как ограбление.

Дело рассматривалось в рамках производства в общем порядке, суд счел, что обвинения полностью доказаны. Отягчающим обстоятельством стало то, что преступления совершались против лиц преклонного возраста: в трех случаях против матери обвиняемого и в одном случае против соседки.

Тоомас находится под стражей с августа прошлого года. Приведенные в обвинении четыре преступления он совершил во время испытательного срока, назначенного за другое преступление – нанесение телесных повреждений в близких отношениях.

Тоомас должен оплатить расходы на производство в размере 3310 евро. Судебный приговор пока не вступил в силу.

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