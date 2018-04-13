Суд вынес приговор мужчине, который избивал свою мать и отбирал у нее пенсию

Согласно обвинению, в прошлом году Тоомас неоднократно избивал мать руками и ногами. Он также напал на соседку, которая пришла помочь его матери, столкнув ее с кушетки так, что она ударилась головой о тумбочку. Кроме того, Тоомас обвиняется в том, что он отбирал у матери пенсию, применяя при этом насилие.

Обвиняемый признал свою вину частично, заявив, что ударил мать только один раз.

Однако суд не нашел смягчающих обстоятельств. Что касается того, что Тоомас отбирал у матери пенсию, то, по его словам, пожилая женщина не воспринимала это как ограбление.

Дело рассматривалось в рамках производства в общем порядке, суд счел, что обвинения полностью доказаны. Отягчающим обстоятельством стало то, что преступления совершались против лиц преклонного возраста: в трех случаях против матери обвиняемого и в одном случае против соседки.

Тоомас находится под стражей с августа прошлого года. Приведенные в обвинении четыре преступления он совершил во время испытательного срока, назначенного за другое преступление – нанесение телесных повреждений в близких отношениях.