пятница, 13 апреля 2018 г.
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США и союзники направили в сторону Сирии мощнейшую военную технику

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ФОТО: Sputnik/Scanpix

США направили в сторону Сирии мощнейшее подразделение. Так же, вчера вечером премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что получила разрешение от правительства на военное вторжение.

США направили в Персидский залив и Средиземное море 12 судов, из них четыре подводные лодки. Это дает президенту Дональду Трампу при необходимости провести длительную военную операцию против сирийского диктатора Башара аль-Асада. По оценке The Times, контратака США и союзников против Сирии ожидается в течении нескольких дней.

На данный момент поблизости находится эсминец ВМС США Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами Tomahawk. Помимо этого, недалеко находятся еще две подводные лодки и три эскадренных миноносца с 400 крылатыми ракетами. Из Вирджинии был также отправлен авианосец Harry S. Truman и пять военных кораблей.

USS Donald Cook.

ФОТО: Handout/Reuters/Scanpix

Из штата Миссури в ближайшие дни отправят ядерные бомбардировщики.

На британских военных базах, расположенных на Кипре, находятся восемь истребителей Tornado GR4. Базу будут защищать шесть истребителей Typhoon, оснащенные ракетами "воздух-воздух". Помимо воздушных сил, поблизости находятся британские подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами, и эскадренный миноносец HMS Duncan.

Франция также отправит на помощь истребители Rafale.

Tornado GR4.

ФОТО: Nick Ansell/PA Wire/PA Images/Scanpix

Если между США и Россией вспыхнет конфликт, то это будет означать первое военное противостояние двух стран, в распоряжении которых находится ядерное оружие.

Ракетные системы S-400 в Сирии.

ФОТО: Paul Gypteau/AFP/Scanpix

 
 

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