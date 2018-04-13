пятница, 13 апреля 2018 г.
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Россия вновь планирует ракетные стрельбы в Балтийском море

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ФОТО: STR/AFP/Scanpix

Россия вновь планирует организовать ракетные стрельбы в эксклюзивной экономической зоне Латвии в Балтийском море, cообщил директор департамента военно-публичных отношений Минобороны Каспар Галкин.

Российский Главный центр единой системы организации воздушного движения информировал Латвийское агентство гражданской авиации о том, что военно-морской флот РФ зарезервировал воздушное пространство с 17 по 19 апреля и 19 апреля планирует провести тренировочные стрельбы в период с 11.00 до 23.00.

По словам Галкина, российская сторона призвала Латвийское агентство гражданской авиации в этот период закрыть воздушное пространство на высоте 20 км в предусмотренной для стрельб зоне примерно в 40 км от береговой линии Латвии .

Минобороны по-прежнему считает проведение такого рода учений вблизи латвийских территориальных вод необоснованным и провокационным, а также выражает обеспокоенность по поводу возможностей вооруженных сил России обеспечить безопасность во время учений.

Как сообщалось, Россия уже планировала ракетные стрельбы в эксклюзивной экономической зоне Латвии с 4 по 6 апреля, но они так и не состоялись.

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