Правительство отказалось от повышения акциза на алкоголь

По словам премьер-министра Юри Ратаса, кабинету министров удалось прийти к соглашению по финансовому плану на четыре года, сообщила 13 апреля "Актуальная камера".

По словам министра здоровья и труда Евгения Осиновского, приоритетные сферы получат финансовую поддержку - планируется повысить зарплаты педагогам, спасателям и работникам социальной сферы.

Ратас отметил, что в 2019-2022 годах правительство планирует поддерживать номинальный профицит бюджета и как минимум его структурное равновесие. Расходы на оборону будут сохраняться на уровне выше 2% ВВП.