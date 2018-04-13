пятница, 13 апреля 2018 г.
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Правительство отказалось от повышения акциза на алкоголь

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Алкоголь.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Правительство Эстонии в пятницу вечером завершило обсуждение бюджетной стратегии на следующие четыре года, отказавшись среди прочего от планировавшегося роста акциза на алкоголь в следующем году, сообщает Rus.err.ee.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, кабинету министров удалось прийти к соглашению по финансовому плану на четыре года, сообщила 13 апреля "Актуальная камера".

По словам министра здоровья и труда Евгения Осиновского, приоритетные сферы получат финансовую поддержку - планируется повысить зарплаты педагогам, спасателям и работникам социальной сферы.

Ратас отметил, что в 2019-2022 годах правительство планирует поддерживать номинальный профицит бюджета и как минимум его структурное равновесие. Расходы на оборону будут сохраняться на уровне выше 2% ВВП.

Премьер-министр добавил, что в 2019 году налоги повышаться не будут и правительство откажется от ранее планировавшегося роста акциза на алкоголь.

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